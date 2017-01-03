Бесплатные земельные участки в Элисте

Создание лесопарковой зоны, действие программы «Чистый город», выделение бесплатных земельных участков для льготной категории граждан, об этом и многом другом шла речь на брифинге с министром по земельным и имущественным отношениям.



Предоставление земельных участков для льготной категории граждан, задача поставленная президентом России перед всеми субъектами. И в Калмыкии ее реализация на лицо. Многодетные семьи, дети сироты, инвалиды и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы. В этом году в апреле еще более семисот человек реализуют свое право.



В связи с расширением территории степной столицы, принимаются меры по созданию дополнительной инфраструктуры. А в рамках проекта чистый город, проводится ряд мероприятий по улучшению внешнего облика Элисты.



На территории Калмыкии немало земель, находящихся в аренде. Активно проводится работа по выявлению нерационально или неэффективно используемых участков. В случае не своевременной оплаты аренды участки изымаются и передаются эффективным землепользователям.



Так же решен вопрос по спорным территориям между республикой Калмыкия и Астраханской областью. На протяжении долгих лет шел процесс узаконивания спорных земель. И вот в этом году вступил в силу приказ Росреестра об определении административно-территориальных границ и теперь эти 550 тысяч гектаров принадлежит степному региону.



Что же касается имущественного комплекса республики, то как было озвучено, ведется работа по повышению рациональности его использования. Главное, по словам профильного министра, не допустить на территориях социально значимых объектов незаконное обустройство земельных участков. Создание лесопарковой зоны, действие программы «Чистый город», выделение бесплатных земельных участков для льготной категории граждан, об этом и многом другом шла речь на брифинге с министром по земельным и имущественным отношениям.Предоставление земельных участков для льготной категории граждан, задача поставленная президентом России перед всеми субъектами. И в Калмыкии ее реализация на лицо. Многодетные семьи, дети сироты, инвалиды и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы. В этом году в апреле еще более семисот человек реализуют свое право.В связи с расширением территории степной столицы, принимаются меры по созданию дополнительной инфраструктуры. А в рамках проекта чистый город, проводится ряд мероприятий по улучшению внешнего облика Элисты.На территории Калмыкии немало земель, находящихся в аренде. Активно проводится работа по выявлению нерационально или неэффективно используемых участков. В случае не своевременной оплаты аренды участки изымаются и передаются эффективным землепользователям.Так же решен вопрос по спорным территориям между республикой Калмыкия и Астраханской областью. На протяжении долгих лет шел процесс узаконивания спорных земель. И вот в этом году вступил в силу приказ Росреестра об определении административно-территориальных границ и теперь эти 550 тысяч гектаров принадлежит степному региону.Что же касается имущественного комплекса республики, то как было озвучено, ведется работа по повышению рациональности его использования. Главное, по словам профильного министра, не допустить на территориях социально значимых объектов незаконное обустройство земельных участков.



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