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Вчера, 13:00

Десятки имен и судеб полувековой истории Калмыцкого телевидения


Десятки имен и судеб полувековой истории Калмыцкого телевиденияТелевидению Калмыкии полвека. За этой солидной датой стоят десятки имён и судеб тех, кто его пробивал, создавал, отдавал ему все свои силы и, буквально, им жил. Потому что, шутят телевизионщики, «телевидение- это понятие круглосуточное». А за этими словами бессонные ночи, споры, поиски истины, и слёзы радости от удач и побед. Мы продолжаем галерею ветеранов телевидения Калмыкии. Знакомьтесь, Галина Ивановна Гришкина.

Общий стаж работы на телевидении у Галины Ивановны 42 года. Но даже будучи на заслуженном отдыхе, она не теряет интереса к тому, чем оно живёт сегодня. И это понятно, ведь придя сюда сразу после Ленинградского электротехнического инженерного института молодым специалистом по автоматике и телемеханике, сразу и всецело отдала телевидению свое сердце.

Многие из её учеников, переняв эстафету служения ТВ , сегодня продолжают это непростое дело.

Её тогдашние будни – это многочисленные командировки и бессонные ночи в поисках причин слишком частых тогда неполадок. Есть среди них - самая памятная.
Эту требовательную и волевую женщину хорошо запомнили телевизионщики нескольких поколений по её звучному голосу. Возглавлять огромный отдел, обеспечивающий работу всего телевизионного производства. Оно объединяло людей настолько разных профессий, что нигде в другом месте они никогда бы и не встретились.

В первые годы становления телевидения Калмыкии практически всё держалось на энтузиазме и профессионализме его родоначальников. А это были и инженеры и журналисты, и художники и первые телеоператоры. Словом все те, кто сегодня составляет его гордость и славу. К ним по праву относится и ветеран телевидения Галина Гришкина.



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