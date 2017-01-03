ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:00

В год экологии в Калмыкии реализуется ряд масштабных проектов


В год экологии в Калмыкии реализуется ряд масштабных проектов2017 – объявленный годом экологии будет ознаменован реализацией ряда крупных проектов на территории Калмыкии. План, представленный профильным Министерством, обсудили сегодня на заседание Президиума республиканского Правительства. Кроме того, в повестку дня были внесены вопросы, касающиеся деятельности исполнительной власти на текущий год.

В докладе заместителя министра природоохранного ведомства Михаила Строганова основное внимание уделено проектам, реализуемым в текущем году. В России он объявлен годом экологии. Важное направление в деятельности ведомства – сохранение природных объектов. Так вот, в планах - мероприятия по защите сайгаков. И эту заботу государство берет на себя. На федеральном уровне уже заявлено, что в ближайшее время будет создана специализированная инспекция. Ее статус межрегиональный. Вопрос только в том, где она будет дислоцироваться: в Астраханской области или в Калмыкии, на территории которых и обитает популяция сайгаков Северо-западного Каспия. Следует иметь в виду, что к соседям нередко мигрируют сайгаки из Казахстана.

Но, как бы ни решился этот вопрос, важно, что принимаются кардинальные меры по сохранению этих животных. Их сегодня всего-то чуть более 4 тыс. голов, в то время, как в 70-80 е годы прошлого столетия сайгак относился к промысловому охотничьему виду. И если сегодня не принять защитных мер, то уже завтра можно будет занести его в Красную Книгу. Задача ближайших пяти лет - увеличить количество степных антилоп хотя бы до 12 тыс. особей. Кроме того, Министерство принимает участие в программе развития водной системы региона в части использования дождевых, паводковых и родниковых вод. Предлагаются проекты по восстановлению и строительству плотин на водосборе Ергенинской возвышенности. Их реализация позволит обеспечить водой ряд сельских поселений Сарпинского, Малодербетовского, Кетченеровского и Целинного районов. А еще, ведомство держало отчет о проделанной работе по созданию лесопарковой зоны. Как было заявлено, она на начальной стадии.

В планах образовательного ведомства также немало интересного. В Элисте в следующем учебном году, по информации руководителя регионального Минобра Николая Манцаева, откроют двери два образовательных учреждения. Это Центр развития калмыцкого языка и Центр развития одаренных детей. Кроме того, будет продолжена работа по изданию учебников по предметам региональной компетенции. В прошлом году на эти цели было направлено около 3-х млн. рублей. Средства предусмотрены и в бюджете нынешнего года.

Отдельное внимание будет уделено военно- патриотическому воспитанию учащихся. Ведомством уже объявлена акция «Школьный музей- каждой школе». В планах проведение юнармейских игр, спартакиады по военно- прикладным видам спорта. План мероприятий на текущий год представил и Министр сельского хозяйства Баатр Болаев. Задачи перед ведомством были сформулированы главой республики еще накануне Нового года. Кроме озвученных поручений, предстоит большая работа и по организации научно-практических конференций и участию в агропромышленных выставках.



Другие новости по теме:

  • В Элисте прошло заседание Президиума Кабинета министров
  • В Элисте прошло заседание правительcтва
  • На заседании Президиума Правительства обсудили ключевые проблемы
  • В Элисте прошло заседание правительcтва
  • В Элисте прошло заседание Президиума правительства Калмыкии
  • В Элисте состоялось заседание Президиума Правительства
  • Как повысить собираемость налогов?
  • Президиум республиканского правительства рассмотрел проблемы в сфере образования
  • В правительстве Калмыкии обсудили планы работы на текущий год
  • Сотрудничество КГУ и органов исполнительной власти обсудили в Элисте

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Хотели бы Вы изучать калмыцкий язык на бесплатных курсах?

    Да. С большим желанием посещал бы такие курсы
    Нет. Лучше индивидуальное обучение
    Я знаю калмыцкий язык


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.