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В год экологии в Калмыкии реализуется ряд масштабных проектов





2017 – объявленный годом экологии будет ознаменован реализацией ряда крупных проектов на территории Калмыкии. План, представленный профильным Министерством, обсудили сегодня на заседание Президиума республиканского Правительства. Кроме того, в повестку дня были внесены вопросы, касающиеся деятельности исполнительной власти на текущий год.



В докладе заместителя министра природоохранного ведомства Михаила Строганова основное внимание уделено проектам, реализуемым в текущем году. В России он объявлен годом экологии. Важное направление в деятельности ведомства – сохранение природных объектов. Так вот, в планах - мероприятия по защите сайгаков. И эту заботу государство берет на себя. На федеральном уровне уже заявлено, что в ближайшее время будет создана специализированная инспекция. Ее статус межрегиональный. Вопрос только в том, где она будет дислоцироваться: в Астраханской области или в Калмыкии, на территории которых и обитает популяция сайгаков Северо-западного Каспия. Следует иметь в виду, что к соседям нередко мигрируют сайгаки из Казахстана.



Но, как бы ни решился этот вопрос, важно, что принимаются кардинальные меры по сохранению этих животных. Их сегодня всего-то чуть более 4 тыс. голов, в то время, как в 70-80 е годы прошлого столетия сайгак относился к промысловому охотничьему виду. И если сегодня не принять защитных мер, то уже завтра можно будет занести его в Красную Книгу. Задача ближайших пяти лет - увеличить количество степных антилоп хотя бы до 12 тыс. особей. Кроме того, Министерство принимает участие в программе развития водной системы региона в части использования дождевых, паводковых и родниковых вод. Предлагаются проекты по восстановлению и строительству плотин на водосборе Ергенинской возвышенности. Их реализация позволит обеспечить водой ряд сельских поселений Сарпинского, Малодербетовского, Кетченеровского и Целинного районов. А еще, ведомство держало отчет о проделанной работе по созданию лесопарковой зоны. Как было заявлено, она на начальной стадии.



В планах образовательного ведомства также немало интересного. В Элисте в следующем учебном году, по информации руководителя регионального Минобра Николая Манцаева, откроют двери два образовательных учреждения. Это Центр развития калмыцкого языка и Центр развития одаренных детей. Кроме того, будет продолжена работа по изданию учебников по предметам региональной компетенции. В прошлом году на эти цели было направлено около 3-х млн. рублей. Средства предусмотрены и в бюджете нынешнего года.



Отдельное внимание будет уделено военно- патриотическому воспитанию учащихся. Ведомством уже объявлена акция «Школьный музей- каждой школе». В планах проведение юнармейских игр, спартакиады по военно- прикладным видам спорта. План мероприятий на текущий год представил и Министр сельского хозяйства Баатр Болаев. Задачи перед ведомством были сформулированы главой республики еще накануне Нового года. Кроме озвученных поручений, предстоит большая работа и по организации научно-практических конференций и участию в агропромышленных выставках. 2017 – объявленный годом экологии будет ознаменован реализацией ряда крупных проектов на территории Калмыкии. План, представленный профильным Министерством, обсудили сегодня на заседание Президиума республиканского Правительства. Кроме того, в повестку дня были внесены вопросы, касающиеся деятельности исполнительной власти на текущий год.В докладе заместителя министра природоохранного ведомства Михаила Строганова основное внимание уделено проектам, реализуемым в текущем году. В России он объявлен годом экологии. Важное направление в деятельности ведомства – сохранение природных объектов. Так вот, в планах - мероприятия по защите сайгаков. И эту заботу государство берет на себя. На федеральном уровне уже заявлено, что в ближайшее время будет создана специализированная инспекция. Ее статус межрегиональный. Вопрос только в том, где она будет дислоцироваться: в Астраханской области или в Калмыкии, на территории которых и обитает популяция сайгаков Северо-западного Каспия. Следует иметь в виду, что к соседям нередко мигрируют сайгаки из Казахстана.Но, как бы ни решился этот вопрос, важно, что принимаются кардинальные меры по сохранению этих животных. Их сегодня всего-то чуть более 4 тыс. голов, в то время, как в 70-80 е годы прошлого столетия сайгак относился к промысловому охотничьему виду. И если сегодня не принять защитных мер, то уже завтра можно будет занести его в Красную Книгу. Задача ближайших пяти лет - увеличить количество степных антилоп хотя бы до 12 тыс. особей. Кроме того, Министерство принимает участие в программе развития водной системы региона в части использования дождевых, паводковых и родниковых вод. Предлагаются проекты по восстановлению и строительству плотин на водосборе Ергенинской возвышенности. Их реализация позволит обеспечить водой ряд сельских поселений Сарпинского, Малодербетовского, Кетченеровского и Целинного районов. А еще, ведомство держало отчет о проделанной работе по созданию лесопарковой зоны. Как было заявлено, она на начальной стадии.В планах образовательного ведомства также немало интересного. В Элисте в следующем учебном году, по информации руководителя регионального Минобра Николая Манцаева, откроют двери два образовательных учреждения. Это Центр развития калмыцкого языка и Центр развития одаренных детей. Кроме того, будет продолжена работа по изданию учебников по предметам региональной компетенции. В прошлом году на эти цели было направлено около 3-х млн. рублей. Средства предусмотрены и в бюджете нынешнего года.Отдельное внимание будет уделено военно- патриотическому воспитанию учащихся. Ведомством уже объявлена акция «Школьный музей- каждой школе». В планах проведение юнармейских игр, спартакиады по военно- прикладным видам спорта. План мероприятий на текущий год представил и Министр сельского хозяйства Баатр Болаев. Задачи перед ведомством были сформулированы главой республики еще накануне Нового года. Кроме озвученных поручений, предстоит большая работа и по организации научно-практических конференций и участию в агропромышленных выставках.



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