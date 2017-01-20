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20-01-2017, 21:00

В связи с карантином в детсадах проводят косметический ремонт


В связи с карантином в детсадах проводят косметический ремонтРуководство дошкольных учреждений города решило с пользой использовать время, пока дети находятся дома в связи с карантином. В 27 детском саду идет демонтаж потолочных плит. Они не отвечают нормам пожарной безопасности. А в 12 производят также косметический ремонт, устанавливают новые оконные блоки.

Самый большой объем работы предстоит сделать в детском саду номер 27. В 10-ти группах необходимо произвести демонтаж потолочных плит, которые могут привести к сильному задымлению в случае возникновения пожара. Это замечание было сделано комиссией еще летом во время приемки образовательных учреждений. Процесс разделили на два этапа. В первую очередь руководство решило сделать ремонт в игровых комнатах. Основной фронт работы отложен на август.

Косметический ремонт делают сами сотрудники детсада, инициативу проявили и родители. Кто-то лично принимает участие в побелке и уборке, кто-то нанимает профессиональных мастеров. Молодая мама Валентина Менкеева говорит: чем раньше будут устранены неполадки, тем больше уверенности в том, что дети находятся в полной безопасности.

А уже с учетом современных требований была произведена реконструкция здания в феврале прошлого года. Поэтому у членов комиссии не возникли вопросы по пожарной безопасности, говорит заведующая Алевтина Оникова. Напомню, что тогда было открыто 60 дополнительных мест. Кстати, в планах здесь создать еще одну группу. А в 12 детском саду завершают косметический ремонт методического кабинета. Также здесь заменили старые окна и приступили к генеральной уборке здания. Эти работы проводятся за счет средств дошкольного учреждения.

Несмотря на то, что детсады закрыты на карантин, рабочий процесс не прерывается. Педагоги и воспитатели готовятся к городскому конкурсу, а также проводят мастер классы по использованию информационных технологий в работе с дошкольниками.



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