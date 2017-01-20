Штат работников ветеринарной службы будет увеличен
Глава республики Алексей Орлов провел рабочее совещание. Речь об угрозе завоза чумы мелких жвачных животных из Грузии и Китая. Этот вирус входит в перечень особо опасных. Человек к нему не восприимчив. Поражению подвергаются домашние овцы, козы, а также сайгаки. Экономический ущерб, наносимый этим заболеванием, очень велик. Смертность в первичных очагах может достигать от 50 до 90 процентов. Сдерживание этой болезни требует особых мер профилактики. Правительство Калмыкии готовит постановление об усилении контроля по перемещению сельхозживотных и животноводческой продукции.
Также речь шла об увеличении штатной численности ветеринаров. Как было озвучено, на сегодня в хозяйства республики трудятся 60 специалистов, в районах 260 человек. Но уже в этом году для проведения всех профилактических мероприятий для сохранения поголовья скота, штат работников службы будет увеличен.