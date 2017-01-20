Штат работников ветеринарной службы будет увеличен

Глава республики Алексей Орлов провел рабочее совещание. Речь об угрозе завоза чумы мелких жвачных животных из Грузии и Китая. Этот вирус входит в перечень особо опасных. Человек к нему не восприимчив. Поражению подвергаются домашние овцы, козы, а также сайгаки. Экономический ущерб, наносимый этим заболеванием, очень велик. Смертность в первичных очагах может достигать от 50 до 90 процентов. Сдерживание этой болезни требует особых мер профилактики. Правительство Калмыкии готовит постановление об усилении контроля по перемещению сельхозживотных и животноводческой продукции.



Также речь шла об увеличении штатной численности ветеринаров. Как было озвучено, на сегодня в хозяйства республики трудятся 60 специалистов, в районах 260 человек. Но уже в этом году для проведения всех профилактических мероприятий для сохранения поголовья скота, штат работников службы будет увеличен. Глава республики Алексей Орлов провел рабочее совещание. Речь об угрозе завоза чумы мелких жвачных животных из Грузии и Китая. Этот вирус входит в перечень особо опасных. Человек к нему не восприимчив. Поражению подвергаются домашние овцы, козы, а также сайгаки. Экономический ущерб, наносимый этим заболеванием, очень велик. Смертность в первичных очагах может достигать от 50 до 90 процентов. Сдерживание этой болезни требует особых мер профилактики. Правительство Калмыкии готовит постановление об усилении контроля по перемещению сельхозживотных и животноводческой продукции.Также речь шла об увеличении штатной численности ветеринаров. Как было озвучено, на сегодня в хозяйства республики трудятся 60 специалистов, в районах 260 человек. Но уже в этом году для проведения всех профилактических мероприятий для сохранения поголовья скота, штат работников службы будет увеличен.



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