ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




20-01-2017, 20:00

Штат работников ветеринарной службы будет увеличен


Штат работников ветеринарной службы будет увеличенГлава республики Алексей Орлов провел рабочее совещание. Речь об угрозе завоза чумы мелких жвачных животных из Грузии и Китая. Этот вирус входит в перечень особо опасных. Человек к нему не восприимчив. Поражению подвергаются домашние овцы, козы, а также сайгаки. Экономический ущерб, наносимый этим заболеванием, очень велик. Смертность в первичных очагах может достигать от 50 до 90 процентов. Сдерживание этой болезни требует особых мер профилактики. Правительство Калмыкии готовит постановление об усилении контроля по перемещению сельхозживотных и животноводческой продукции.

Также речь шла об увеличении штатной численности ветеринаров. Как было озвучено, на сегодня в хозяйства республики трудятся 60 специалистов, в районах 260 человек. Но уже в этом году для проведения всех профилактических мероприятий для сохранения поголовья скота, штат работников службы будет увеличен.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов провел рабочее совещание с министром образования
  • Зимовка скота проходит в штатном режиме
  • Увеличен объём субсидий на развитие растениеводства
  • Правительство России инициирует проект об ограничении поголовья скота в личном подсобном хозяйстве
  • Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями РМО
  • Алексей Орлов провел рабочее совещание с рисоводческими хозяйствами
  • День ветеринарного работника будет отмечаться 31 августа
  • Алексей Орлов подвел итоги рабочих поездок по районам Калмыкии
  • В Калмыкии привито от чумы более 4,5 тыс. человек
  • Алексей Орлов провел рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры борьбы с ОРВИ и гриппом принимаете Вы?

    Доверяю врачам. При первых симптомах иду в больницу
    Отдаю предпочтение народным средствам
    Сделал прививку. Уверен, что не заболею


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.