С введением ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и гриппу, городская поликлиника переходит на ежедневный график работы. Как было озвучено, прием ведется каждый день с восьми утра. В будни: до 20 часов, в субботу до 19 часов, в воскресенье до пяти вечера. Бригады неотложной помощи можно вызвать с понедельника по субботу с 8 до 20 часов, в воскресенье до 19.00 по телефону 4-21-11. Номера регистратуры городской поликлиники и ее филиалов в 1 и 6 микрорайонах вы видите на экранах. С введением ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и гриппу, городская поликлиника переходит на ежедневный график работы. Как было озвучено, прием ведется каждый день с восьми утра. В будни: до 20 часов, в субботу до 19 часов, в воскресенье до пяти вечера. Бригады неотложной помощи можно вызвать с понедельника по субботу с 8 до 20 часов, в воскресенье до 19.00 по телефону 4-21-11. Номера регистратуры городской поликлиники и ее филиалов в 1 и 6 микрорайонах вы видите на экранах.



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