ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




20-01-2017, 18:30

Городская поликлиника переходит на ежедневный график работы


Городская поликлиника переходит на ежедневный график работыС введением ограничительных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и гриппу, городская поликлиника переходит на ежедневный график работы. Как было озвучено, прием ведется каждый день с восьми утра. В будни: до 20 часов, в субботу до 19 часов, в воскресенье до пяти вечера. Бригады неотложной помощи можно вызвать с понедельника по субботу с 8 до 20 часов, в воскресенье до 19.00 по телефону 4-21-11. Номера регистратуры городской поликлиники и ее филиалов в 1 и 6 микрорайонах вы видите на экранах.



Другие новости по теме:

  • В эту субботу Элиста отметит 151-й День рождения
  • Городская поликлиника будет капитально отремонтирована
  • В Центральном доме адвокатов ведется бесплатный прием граждан
  • В Калмыкии отменены все массовые мероприятия
  • Сегодня - Чистый Четверг, четвёртый день Страстной недели
  • Без света и воды...
  • Как жители Калмыкии будут отдыхать в 2014 году?
  • Республиканская стоматологическая поликлиника отметила 45-летний юбилей
  • Элистинская городская поликлиника запустила свой сайт
  • В Элисте начался долгожданный ремонт горполиклиники

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры борьбы с ОРВИ и гриппом принимаете Вы?

    Доверяю врачам. При первых симптомах иду в больницу
    Отдаю предпочтение народным средствам
    Сделал прививку. Уверен, что не заболею


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.