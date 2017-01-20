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20-01-2017, 13:12

В квитанциях по оплате за коммунальные услуги произойдут изменения


В квитанциях по оплате за коммунальные услуги произойдут измененияВ квитанциях по оплате за коммунальные услуги произойдут изменения. С 1 января изменилась структура платежей за содержание общедомового имущества. Такое решение было принято на федеральном уровне. Теперь ОДН исключаются из состава платы за коммунальные услуги. Эти начисления теперь будут отражаться в раздел «Содержание и ремонт жилого помещения».

Уже через несколько дней собственники квартир в многоэтажных домах получат квитанции по оплате услуг ЖКХ за январь 2017 года. В них плата за коммунальные услуги для общего имущества, будет включена в содержание жилого помещения. Как обещают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, принцип расчета для граждан останется прежним. По словам председателя совета многоквартирного дома, номер двадцать пять в девятом микрорайоне Сергея Гаряева, главное чтобы эти изменения не увеличили стоимость коммунальных услуг.

В инспекции государственного жилищного надзора нам пояснили, что теперь граждане в своих платежах будут видеть, во сколько им обошлось содержание общедомового имущества. Также к нему отдельными строками добавится информация об электроснабжении, и расходах на холодную и горячую воду. Это, по мнению специалистов, повысит прозрачность формирования платы за коммунальные услуги.

Кроме того, изменения коснутся правил установления и потребления нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Раньше в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета, плата рассчитывалась исходя из утвержденного норматива, в других случаях - по показаниям счетчиков. И это приводило к тому что, разница между индивидуальными счетчиками и общедомовыми распределялась между собственниками. Туда входили и протечки и незаконные подключения. Но теперь каждый будет платить только по показателям установленных в квартире приборов.

Если счетчиков в квартире нет, то оплата за потребленные услуги будет производиться по установленным региональным правительством в 2016 году, нормативам. В случае перерасхода управляющие компании будут принимать комплекс мер. В каждом случае – подход индивидуальный. Принятые нововведения в жилищной сфере в первую очередь направлены на то, чтобы заставить управляющие компании контролировать потребление ресурсов в так называемых резиновых квартирах. Кроме того у них станет меньше соблазнов присвоить средства жильцов, предназначенные для оплаты поставщикам за ресурсы.



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