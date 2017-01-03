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Сегодня, 11:59

Сотрудники ГИБДД призывают быть предельно осторожными


В связи с вынужденными каникулами, увеличилось количество юных участников дорожного движения. Потому сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Напомню, из-за карантина отменены массовые мероприятия, в том числе спортивные, культурные и развлекательные, детские сады и школы закрыты. Педиатры ведут прием, но рекомендуют вызывать врача на дом. Медики советуют избегать мест массового скопления людей, и в любом случае обязательно использовать маски, принимать профилактические меры.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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