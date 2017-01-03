Роспотребнадзор озвучит результаты мониторинга ситуации по гриппу

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Калмыкии состоится совещание, по итогам которого озвучат результаты мониторинга ситуации по вирусным заболеваниям за неделю. Как сообщил, главный санитарный врач республики, на 70-80 процентов будет готово решение о продлении или снятии карантина. А в понедельник станет известно, смогут ли дети без прививок, посещать школы и детских садов, когда будут отменены ограничительные меры. Напомню, они действуют в Калмыкии с 17 января. Между тем, в Элисте снижается темп заражения ОРВИ на 50-60 процентов по сравнению с понедельником. В районах также отмечается падение уровня заболеваемости почти в 2 раза, с четырехсот пяти случаев, зарегистрированных на 16 января, до двухсот двадцати. Как отмечают в Роспотребнадзоре, у 80-ти процентов - диагноз грипп, 27 случаев лабораторно подтверждены.



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