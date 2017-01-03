ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 10:00

Роспотребнадзор озвучит результаты мониторинга ситуации по гриппу


Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Калмыкии состоится совещание, по итогам которого озвучат результаты мониторинга ситуации по вирусным заболеваниям за неделю. Как сообщил, главный санитарный врач республики, на 70-80 процентов будет готово решение о продлении или снятии карантина. А в понедельник станет известно, смогут ли дети без прививок, посещать школы и детских садов, когда будут отменены ограничительные меры. Напомню, они действуют в Калмыкии с 17 января. Между тем, в Элисте снижается темп заражения ОРВИ на 50-60 процентов по сравнению с понедельником. В районах также отмечается падение уровня заболеваемости почти в 2 раза, с четырехсот пяти случаев, зарегистрированных на 16 января, до двухсот двадцати. Как отмечают в Роспотребнадзоре, у 80-ти процентов - диагноз грипп, 27 случаев лабораторно подтверждены.



Другие новости по теме:

  • В Элисте снижается темп заражения ОРВИ
  • В Элисте на карантин закроют все школы и детские сады
  • Уровень заболеваемости ОРВИ в Калмыкии не превышает недельный эпидпорог
  • В Калмыкии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ
  • Все детские сады и школы республики закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
  • В Калмыкии у 35 жителей лабораторно подтвержден диагноз свиной грипп
  • В Калмыкии отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ
  • Вести - Калмыкия 04.03.2013: 13.10
  • С понедельника все детские сады и школы республики откроются для посещения
  • Карантин введен во всех образовательных учреждениях Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры борьбы с ОРВИ и гриппом принимаете Вы?

    Доверяю врачам. При первых симптомах иду в больницу
    Отдаю предпочтение народным средствам
    Сделал прививку. Уверен, что не заболею


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.