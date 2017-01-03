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Вчера, 17:32

К юбилею Давида Кугультинова сотрудники национальной библиотеки проведут Всероссийскую акцию


К юбилею Давида Кугультинова сотрудники национальной библиотеки проведут Всероссийскую акциюПлан работы на нынешний 2017-й год озвучили сотрудники национальной библиотеки имени Амур-Санана. Говоря об итогах года ушедшего, посвященного кино, директор Надежда Уластаева отметила, что состоялось много различных мероприятий, в том числе демонстрация фильмов калмыцких режиссеров и сценаристов.
Ну а в этом году, экологическом сотрудники библиотеки планируют провести несколько акций. К примеру, готовят проект как переработать мусор. Уже составлен экологический календарь. Но, главные мероприятия непременно будут посвящены 95-летию Давида Кугультинова. Откроет юбилейный год Всероссийская акция под названием «Весь мир во мне. И в мире-я как дома». С 1 по 13 февраля будут приниматься заявки со всех регионов России. В ней могут участвовать как городские, сельские, региональные, областные, краевые библиотеки.



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