К юбилею Давида Кугультинова сотрудники национальной библиотеки проведут Всероссийскую акцию

План работы на нынешний 2017-й год озвучили сотрудники национальной библиотеки имени Амур-Санана. Говоря об итогах года ушедшего, посвященного кино, директор Надежда Уластаева отметила, что состоялось много различных мероприятий, в том числе демонстрация фильмов калмыцких режиссеров и сценаристов.

Ну а в этом году, экологическом сотрудники библиотеки планируют провести несколько акций. К примеру, готовят проект как переработать мусор. Уже составлен экологический календарь. Но, главные мероприятия непременно будут посвящены 95-летию Давида Кугультинова. Откроет юбилейный год Всероссийская акция под названием «Весь мир во мне. И в мире-я как дома». С 1 по 13 февраля будут приниматься заявки со всех регионов России. В ней могут участвовать как городские, сельские, региональные, областные, краевые библиотеки. План работы на нынешний 2017-й год озвучили сотрудники национальной библиотеки имени Амур-Санана. Говоря об итогах года ушедшего, посвященного кино, директор Надежда Уластаева отметила, что состоялось много различных мероприятий, в том числе демонстрация фильмов калмыцких режиссеров и сценаристов.Ну а в этом году, экологическом сотрудники библиотеки планируют провести несколько акций. К примеру, готовят проект как переработать мусор. Уже составлен экологический календарь. Но, главные мероприятия непременно будут посвящены 95-летию Давида Кугультинова. Откроет юбилейный год Всероссийская акция под названием «Весь мир во мне. И в мире-я как дома». С 1 по 13 февраля будут приниматься заявки со всех регионов России. В ней могут участвовать как городские, сельские, региональные, областные, краевые библиотеки.



Смотреть полный выпуск новостей



