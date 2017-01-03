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Вчера, 17:25

Казачество расширяет свою деятельность


Казачество расширяет свою деятельностьКазачество расширяет свою деятельность. Общества казаков теперь будут привлекать к организации и проведению мероприятий по учету призывной молодежи на воинскую службу. В связи с этим воинские формирования будут комплектоваться из представителей этого сословия. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по делам казачества под председательством главы кабинета министров Калмыкии Игоря Зотова. Там же было подписано соглашение о взаимодействии с управлением федеральной службы исполнения наказаний в части военно-патриотического и нравственного воспитания осуждённых. Еще одно соглашение подписали с региональным лесничеством для привлечения при посадке деревьев калмыцких казаков.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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