В очередной раз мы поднимаем тему открытых заброшенных люков. Потому что из-за несвоевременного контроля за состоянием канализационных люков, страдают горожане. Уличные ловушки, даже будучи прикрытые крышками, зачастую представляют немалую угрозу для здоровья, а то и жизни людей. Произошедший недавно в степной столице случай - яркое тому подтверждение.



В очередной раз открытый люк едва не лишил жизни пожилого элистинца. В декабре в период, когда выпало большое количество осадков, восьмидесятидвухлетний пенсионер возвращался домой. Не разглядев припорошенный снегом открытый колодец, рассказывает Сергей Иванов, за доли секунды по пояс оказался в яме. Она была забита мусором, который смягчил падение. Выбираться пожилому человеку пришлось самому.



Сергею Иванову повезло, он отделался ушибом и ссадинами, а ведь пенсионер мог легко сломать себе ноги или позвоночник. Проехавшись по городу, практически за полчаса наша съемочная группа обнаружила как минимум шесть открытых люков, которые находятся рядом со школой и пешеходными тротуарами. И кто понесет ответственность, если в них упадет человек? Ведь по происшествию в декабре 2015 года в поселке Яшкуль, когда школьник провалился в заброшенный колодец, до сих пор ведутся судебные разбирательства. Чтобы выбраться наружу, мальчику пришлось проплыть под землей до следующего люка. В результате ребенок получил сильную психологическую травму. Как рассказал нам по телефону помощник прокурора Яшкульского района Игорь Шафинский, в настоящее время проводится дополнительная проверка по этому делу.



В сентябре в видеосюжете мы показали, где находятся открытые заброшенные колодцы. Вновь проехавшись по этим местам, убедились, что ситуация не изменилась. Люки по-прежнему открыты. В городской администрации пояснили следующее.



Большинство открытых люков находятся вблизи автобусных остановок, учебных заведений, там, где обычно много людей. В любой момент, а тем более в снег и метель, может произойти аналогичный случай. Проблема открытых люков подземных коммуникаций требует решения. Закупка и установка прочных крышек требует значительных средств. Но жизнь и здоровье каждого отдельно взятого человека дороже.

В очередной раз мы поднимаем тему открытых заброшенных люков. Потому что из-за несвоевременного контроля за состоянием канализационных люков, страдают горожане. Уличные ловушки, даже будучи прикрытые крышками, зачастую представляют немалую угрозу для здоровья, а то и жизни людей. Произошедший недавно в степной столице случай - яркое тому подтверждение.В очередной раз открытый люк едва не лишил жизни пожилого элистинца. В декабре в период, когда выпало большое количество осадков, восьмидесятидвухлетний пенсионер возвращался домой. Не разглядев припорошенный снегом открытый колодец, рассказывает Сергей Иванов, за доли секунды по пояс оказался в яме. Она была забита мусором, который смягчил падение. Выбираться пожилому человеку пришлось самому.Сергею Иванову повезло, он отделался ушибом и ссадинами, а ведь пенсионер мог легко сломать себе ноги или позвоночник. Проехавшись по городу, практически за полчаса наша съемочная группа обнаружила как минимум шесть открытых люков, которые находятся рядом со школой и пешеходными тротуарами. И кто понесет ответственность, если в них упадет человек? Ведь по происшествию в декабре 2015 года в поселке Яшкуль, когда школьник провалился в заброшенный колодец, до сих пор ведутся судебные разбирательства. Чтобы выбраться наружу, мальчику пришлось проплыть под землей до следующего люка. В результате ребенок получил сильную психологическую травму. Как рассказал нам по телефону помощник прокурора Яшкульского района Игорь Шафинский, в настоящее время проводится дополнительная проверка по этому делу.В сентябре в видеосюжете мы показали, где находятся открытые заброшенные колодцы. Вновь проехавшись по этим местам, убедились, что ситуация не изменилась. Люки по-прежнему открыты. В городской администрации пояснили следующее.Большинство открытых люков находятся вблизи автобусных остановок, учебных заведений, там, где обычно много людей. В любой момент, а тем более в снег и метель, может произойти аналогичный случай. Проблема открытых люков подземных коммуникаций требует решения. Закупка и установка прочных крышек требует значительных средств. Но жизнь и здоровье каждого отдельно взятого человека дороже.



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