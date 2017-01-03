Православные верующие празднуют Крещение Господне

С 18 на 19 января православные верующие отметили праздник Крещение Господня. На территории Казанского собора состоялся чин Великого освящения воды. Считается, что в эту ночь живительная влага приобретает целебные свойства. Великое освящение воды прошло и на 7 купелях, расположенных на территории Элисты, Лаганского, Юстинского, Кетченеровского, Сарпинского, Приютненского и Яшалтинского районов.



На Всенощную в Казанском кафедральном соборе Элисты собрались сотни верующих. Божественную литургию на площади Собора совершил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. В этот день прихожане вспоминают, как Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. Торжество Иорданского события Церковь знаменует особым обрядом великого освящения воды.



Прихожане принесли с собой емкости, вода в которых после проведения ритуала, стала живительной и благодатной. Считается, что после освящения она приобретает чудодейственную силу. Ее пьют, окропляют себя и свой дом.



Но главным на Крещение остается обычай окунаться в ледяную прорубь - иордань. По традиции, ещё накануне её оборудовали на Колонском пруду. Здесь также был совершен чин освящения воды. Всю ночь сюда приезжали горожане. Массовые купания начались после 7 утра.



За безопасностью людей на водоеме следят сотрудники МЧС, дежурят полицейские и медики. Организованы теплые раздевалки, горячий чай. Среди опытных ныряльщиков - и начальник управления МЧС по Калмыкии Андрей Колдомов.



Крещенское купание – дело добровольное. Главное делать этот шаг с верой в сердце.



Ощущения непередаваемые. Чувствуется легкое покалывание. Ноги немеют. Но морозы верующих не страшат.



Со святой водой и крещенскими омовениями связано много историй. Бытует мнение, что даже одежда, в которой человек погружается в купель, обретает целебные свойства. В течение года в нее облачаются при легких недомоганиях. Самое главное, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также при малейших признаках простуды. ТЕ, кто ещё не успел погрузиться в иордань, может это сделать до конца дня.







С 18 на 19 января православные верующие отметили праздник Крещение Господня. На территории Казанского собора состоялся чин Великого освящения воды. Считается, что в эту ночь живительная влага приобретает целебные свойства. Великое освящение воды прошло и на 7 купелях, расположенных на территории Элисты, Лаганского, Юстинского, Кетченеровского, Сарпинского, Приютненского и Яшалтинского районов.На Всенощную в Казанском кафедральном соборе Элисты собрались сотни верующих. Божественную литургию на площади Собора совершил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. В этот день прихожане вспоминают, как Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. Торжество Иорданского события Церковь знаменует особым обрядом великого освящения воды.Прихожане принесли с собой емкости, вода в которых после проведения ритуала, стала живительной и благодатной. Считается, что после освящения она приобретает чудодейственную силу. Ее пьют, окропляют себя и свой дом.Но главным на Крещение остается обычай окунаться в ледяную прорубь - иордань. По традиции, ещё накануне её оборудовали на Колонском пруду. Здесь также был совершен чин освящения воды. Всю ночь сюда приезжали горожане. Массовые купания начались после 7 утра.За безопасностью людей на водоеме следят сотрудники МЧС, дежурят полицейские и медики. Организованы теплые раздевалки, горячий чай. Среди опытных ныряльщиков - и начальник управления МЧС по Калмыкии Андрей Колдомов.Крещенское купание – дело добровольное. Главное делать этот шаг с верой в сердце.Ощущения непередаваемые. Чувствуется легкое покалывание. Ноги немеют. Но морозы верующих не страшат.Со святой водой и крещенскими омовениями связано много историй. Бытует мнение, что даже одежда, в которой человек погружается в купель, обретает целебные свойства. В течение года в нее облачаются при легких недомоганиях. Самое главное, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также при малейших признаках простуды. ТЕ, кто ещё не успел погрузиться в иордань, может это сделать до конца дня.



Смотреть полный выпуск новостей



