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Вчера, 12:45

Православные верующие празднуют Крещение Господне


Православные верующие празднуют Крещение ГосподнеС 18 на 19 января православные верующие отметили праздник Крещение Господня. На территории Казанского собора состоялся чин Великого освящения воды. Считается, что в эту ночь живительная влага приобретает целебные свойства. Великое освящение воды прошло и на 7 купелях, расположенных на территории Элисты, Лаганского, Юстинского, Кетченеровского, Сарпинского, Приютненского и Яшалтинского районов.

На Всенощную в Казанском кафедральном соборе Элисты собрались сотни верующих. Божественную литургию на площади Собора совершил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. В этот день прихожане вспоминают, как Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. Торжество Иорданского события Церковь знаменует особым обрядом великого освящения воды.

Прихожане принесли с собой емкости, вода в которых после проведения ритуала, стала живительной и благодатной. Считается, что после освящения она приобретает чудодейственную силу. Ее пьют, окропляют себя и свой дом.

Но главным на Крещение остается обычай окунаться в ледяную прорубь - иордань. По традиции, ещё накануне её оборудовали на Колонском пруду. Здесь также был совершен чин освящения воды. Всю ночь сюда приезжали горожане. Массовые купания начались после 7 утра.

За безопасностью людей на водоеме следят сотрудники МЧС, дежурят полицейские и медики. Организованы теплые раздевалки, горячий чай. Среди опытных ныряльщиков - и начальник управления МЧС по Калмыкии Андрей Колдомов.

Крещенское купание – дело добровольное. Главное делать этот шаг с верой в сердце.

Ощущения непередаваемые. Чувствуется легкое покалывание. Ноги немеют. Но морозы верующих не страшат.

Со святой водой и крещенскими омовениями связано много историй. Бытует мнение, что даже одежда, в которой человек погружается в купель, обретает целебные свойства. В течение года в нее облачаются при легких недомоганиях. Самое главное, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также при малейших признаках простуды. ТЕ, кто ещё не успел погрузиться в иордань, может это сделать до конца дня.







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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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