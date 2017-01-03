В Элисте снижается темп заражения ОРВИ на 50-60 процентов по сравнению с понедельником. Об этом сообщил главный санитарный врач республики. В районах также отмечается падение уровня заболеваемости почти в 2 раза, с четырехсот пяти случаев, зарегистрированных на 16 января до двухсот двадцати. Причем, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, у 80-ти процентов всех заболевших - диагноз грипп, 27 случаев лабораторно подтверждены. Напомню, все детские сады и школы закрыты по понедельника. Врачи рекомендуют при появлении симптомов ОРВИ или гриппа обращаться за медпомощью. В детском медицинском центре педиатры по-прежнему ведут прием. Но рекомендуют вызывать врача на дом. И напоминаем, что согласно приказу Минздравсоцразвития России, при карантине одному из работающих родителей ребенка до 7 лет выдается больничный лист. В Элисте снижается темп заражения ОРВИ на 50-60 процентов по сравнению с понедельником. Об этом сообщил главный санитарный врач республики. В районах также отмечается падение уровня заболеваемости почти в 2 раза, с четырехсот пяти случаев, зарегистрированных на 16 января до двухсот двадцати. Причем, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, у 80-ти процентов всех заболевших - диагноз грипп, 27 случаев лабораторно подтверждены. Напомню, все детские сады и школы закрыты по понедельника. Врачи рекомендуют при появлении симптомов ОРВИ или гриппа обращаться за медпомощью. В детском медицинском центре педиатры по-прежнему ведут прием. Но рекомендуют вызывать врача на дом. И напоминаем, что согласно приказу Минздравсоцразвития России, при карантине одному из работающих родителей ребенка до 7 лет выдается больничный лист.



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