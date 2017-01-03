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Вчера, 12:41

История калмыцкого телевидения в лицах


История калмыцкого телевидения в лицахСекрет журналистики: писать так, как говорят люди. Это девиз ветерана телевидения Валерия Басановича Анкранова. За время работы на ТВ он стал свидетелем многих значимых событий в истории республики. Ведь, как и сегодня, тогда люди узнавали обо всем с экранов телевизоров. Валерий Басанович и сегодня в центре событий и культурной жизни Калмыкии.

Этот бархатный тембр знаком практически каждому радиослушателю в республике. Несколько лет в эфире радио Калмыкии в начале выпусков новостей звучали заставки с голосом Валерия Анкранова. Здесь сохранились записи многих передач в его исполнении. В этих стенах и по сей день работают те, кто учил молодого журналиста премудростям профессии.

Хотя, как рассказывает Валерий Басанович, сначала конкурс на должность диктора он не прошел. Это было сразу после окончания политехнического института в Литве по специальности «радиотехника» в 1972-м году. Проработав несколько лет в органах связи, Валерий Анкранов получил предложение пройти обучение на факультете журналистики МГУ. После двухгодичных курсов сразу стал корреспондентом редакции промышленности калмыцкого телевидения. Вспоминает множество курьезных случаев. Один из них произошел во время работы со съемочной группой известного английского натуралиста, писателя Джеральда Даррелла, который снимал сайгаков в калмыцкой степи.

И после выхода на пенсию Валерий Анкранов частый гость в стенах ГТРК Калмыкия. Он часто принимает участие в озвучивании различных передач и видеороликов. Говорит, что и сегодня, в преддверии полувекового юбилея, телевидение остается одним из основных средств массовой информации.

Также Валерий Басанович уже несколько лет участник народного ансамбля «Зултурган», поет песни на калмыцком языке. В коллективе его уважают и ценят именно за качества, приобретенные во время работы журналистом.

В фотогалерее калмыцкого телевидения немало уникальных личностей, громких фамилий, внесших значительный вклад в развитие телевещания в Калмыкии. Среди них и Валерий Анкранов.



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