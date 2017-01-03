В Калмыкии зафиксированы 22 случая гриппа

22 случая лабораторно подтвержденного гриппа зафиксированы в Калмыкии. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач республики. Хотя отмечается, что в целом по заболеваемости вирусными инфекциями наблюдается спад. Второй день в республике действует карантин. Все детские сады и школы республики закрыты. Врачи рекомендуют воздержаться от посещения мест массового пребывания граждан. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медпомощью. В республиканском детском медицинском центре педиатры по-прежнему ведут прием. Но рекомендуют вызывать врача на дом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в целом по России, 2,5% от общего числа заболевших ранее получили прививку, что позволяет перенести заболевание в легкой форме, и доказывает эффективность вакцинации. И напоминаем, что согласно приказу Минздравсоцразвития России, при карантине одному из работающих родителей ребенка до 7 лет выдается больничный лист.



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