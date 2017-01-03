История калмыцкого телевещания в лицах-такова основная идея серии наших сюжетов, посвященных юбилею калмыцкого телевидения. Мы будем рассказывать вам о тех, кто вписал свою страницу в нашу историю. И это люди самых разных профессий. Сегодня мы познакомим вас Владимиром Санджиевичем Чепиевым, который работал осветителем с первого дня создания калмыцкой студии телевидения.

Фотографии- это застывшие моменты жизни. Когда Владимир Санджиевич Чепиев начинает рассматривать старые фото, он вспоминает и то, на какой передаче все это было и кто был оператором, и кто режиссером, -словом, всех своих бывших коллег, потому что все они были коллегами в творческой группе по созданию передач. Он и сам человек творческий… как-то само собой получилось, что стал писать стихи. правда, были они больше на тему дня

Он и сейчас любит приходить на телевидение и каждый приход для него радость. С оператором Алексеем Ирчиновым они дружно работали все эти годы. А Анатолий Хаптаханов начинал свою операторскую карьеру тогда, когда Владимир Санджиевич был уже опытным осветителем, который охотно помогал молодым.

Освещение современной студии — это сложные технические приборы, которые обеспечивают два вида света: мягкий свет, рассеивающийся и не дающий теней, и жесткий свет — сильно направленный, вызывающий нужные тени. А эффект, который дает грамотная постановка света в студии, может быть просто потрясающим. Владимир Санджиевич и сейчас помнит все эти секреты.

А посмотреть архивные кадры, это возможность вернуться в те времена и себя увидеть молодым.

Вот такие осветители работали на калмыцком телевидении, они умели уважать свою работу и тех, кто работал рядом и через годы несут в себе эту добрую память. Они и сегодня говорят «телевидение-это мы, не только те, кто трудится там сейчас, но и те, кто стоял у его истоков.

История калмыцкого телевещания в лицах-такова основная идея серии наших сюжетов, посвященных юбилею калмыцкого телевидения. Мы будем рассказывать вам о тех, кто вписал свою страницу в нашу историю. И это люди самых разных профессий. Сегодня мы познакомим вас Владимиром Санджиевичем Чепиевым, который работал осветителем с первого дня создания калмыцкой студии телевидения.Фотографии- это застывшие моменты жизни. Когда Владимир Санджиевич Чепиев начинает рассматривать старые фото, он вспоминает и то, на какой передаче все это было и кто был оператором, и кто режиссером, -словом, всех своих бывших коллег, потому что все они были коллегами в творческой группе по созданию передач. Он и сам человек творческий… как-то само собой получилось, что стал писать стихи. правда, были они больше на тему дняОн и сейчас любит приходить на телевидение и каждый приход для него радость. С оператором Алексеем Ирчиновым они дружно работали все эти годы. А Анатолий Хаптаханов начинал свою операторскую карьеру тогда, когда Владимир Санджиевич был уже опытным осветителем, который охотно помогал молодым.Освещение современной студии — это сложные технические приборы, которые обеспечивают два вида света: мягкий свет, рассеивающийся и не дающий теней, и жесткий свет — сильно направленный, вызывающий нужные тени. А эффект, который дает грамотная постановка света в студии, может быть просто потрясающим. Владимир Санджиевич и сейчас помнит все эти секреты.А посмотреть архивные кадры, это возможность вернуться в те времена и себя увидеть молодым.Вот такие осветители работали на калмыцком телевидении, они умели уважать свою работу и тех, кто работал рядом и через годы несут в себе эту добрую память. Они и сегодня говорят «телевидение-это мы, не только те, кто трудится там сейчас, но и те, кто стоял у его истоков.



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