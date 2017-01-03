ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 13:11

История калмыцкого телевещания в лицах


История калмыцкого телевещания в лицахИстория калмыцкого телевещания в лицах-такова основная идея серии наших сюжетов, посвященных юбилею калмыцкого телевидения. Мы будем рассказывать вам о тех, кто вписал свою страницу в нашу историю. И это люди самых разных профессий. Сегодня мы познакомим вас Владимиром Санджиевичем Чепиевым, который работал осветителем с первого дня создания калмыцкой студии телевидения.
Фотографии- это застывшие моменты жизни. Когда Владимир Санджиевич Чепиев начинает рассматривать старые фото, он вспоминает и то, на какой передаче все это было и кто был оператором, и кто режиссером, -словом, всех своих бывших коллег, потому что все они были коллегами в творческой группе по созданию передач. Он и сам человек творческий… как-то само собой получилось, что стал писать стихи. правда, были они больше на тему дня
Он и сейчас любит приходить на телевидение и каждый приход для него радость. С оператором Алексеем Ирчиновым они дружно работали все эти годы. А Анатолий Хаптаханов начинал свою операторскую карьеру тогда, когда Владимир Санджиевич был уже опытным осветителем, который охотно помогал молодым.
Освещение современной студии — это сложные технические приборы, которые обеспечивают два вида света: мягкий свет, рассеивающийся и не дающий теней, и жесткий свет — сильно направленный, вызывающий нужные тени. А эффект, который дает грамотная постановка света в студии, может быть просто потрясающим. Владимир Санджиевич и сейчас помнит все эти секреты.
А посмотреть архивные кадры, это возможность вернуться в те времена и себя увидеть молодым.
Вот такие осветители работали на калмыцком телевидении, они умели уважать свою работу и тех, кто работал рядом и через годы несут в себе эту добрую память. Они и сегодня говорят «телевидение-это мы, не только те, кто трудится там сейчас, но и те, кто стоял у его истоков.




Другие новости по теме:

  • Люди, создававшие калмыцкое телевидение
  • История телевидения от первых опытов до ВГТРК
  • Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает Бадма Тюмдяевна Харлуева
  • Сегодня отмечается Всемирный день телевидения
  • Региональный этап Всероссийской акции «Народная Победа» продолжает свою работу
  • Память о солдате Победы Сергее Васькине
  • Сегодня весь мир отмечает День телевидения
  • История Лаганского района в лицах
  • Проект "Узнай себя": семья Манджиевых - вновь за праздничным столом
  • Проект "Узнай себя" возвращает в молодость

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры борьбы с ОРВИ и гриппом принимаете Вы?

    Доверяю врачам. При первых симптомах иду в больницу
    Отдаю предпочтение народным средствам
    Сделал прививку. Уверен, что не заболею


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.