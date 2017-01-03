Многолетняя проблема несанкционированных стоянок по улице Горького

Проблема загруженности улично-дорожной сети центра Элисты сегодня является достаточно актуальной. В час пик образуются заторы. Больше всего страдают жильцы многоэтажек по улице Горького. Какие меры принимаются городской администрацией, выясняла Ирина Гольдинова.



Дому номер 15 по улице Горького в центре степной столицы почти полвека. Но несколько лет прошли мгновенно в борьбе с нерадивыми автолюбителями. Во дворе – не один десяток машин. Проблема в том, что хаотично припаркованный транспорт не оставляет места даже для пешехода. Как рассказывает пенсионерка Роза Горяева, среди жильцов много пожилых людей, которые периодически нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи.



Не проедет здесь и пожарная машина. Так что в экстренном случае жильцы рискуют остаться без помощи. Есть жалобы и на продавцов торговых павильонов, которые периодически выбрасывают мусор в контейнеры, находящиеся во дворе. В итоге он разлетается по всей территории.



Проблема загруженности центра Элисты сегодня актуальна, как никогда. В час пик этот участок становится полосой препятствий, причем как для автомобилистов, так и для пешеходов. По словам главы администрации города Окона Нохашкиева, сейчас ведется работа по решению этого. Очевидно, что необходимо принять комплексное решение. Центр Элисты – это не только и не столько полигон для бизнеса. Приоритетом всегда должны оставаться комфорт и удобство горожан.



Остается, надеется, что совсем скоро улица Горького преобразится. Несанкционированные стоянки, как во дворах, так и на проезжей части исчезнут. Кстати, общественная палата России, направила в государственную думу резолюцию с предложением разрешить спецтранспорту пожарной и скорой помощи таранить автомобили, препятствующие проезду. Кроме того, есть инициатива освободить водителей спецтранспорта от ответственности за повреждение неправильно припаркованных машин. Проблема загруженности улично-дорожной сети центра Элисты сегодня является достаточно актуальной. В час пик образуются заторы. Больше всего страдают жильцы многоэтажек по улице Горького. Какие меры принимаются городской администрацией, выясняла Ирина Гольдинова.Дому номер 15 по улице Горького в центре степной столицы почти полвека. Но несколько лет прошли мгновенно в борьбе с нерадивыми автолюбителями. Во дворе – не один десяток машин. Проблема в том, что хаотично припаркованный транспорт не оставляет места даже для пешехода. Как рассказывает пенсионерка Роза Горяева, среди жильцов много пожилых людей, которые периодически нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи.Не проедет здесь и пожарная машина. Так что в экстренном случае жильцы рискуют остаться без помощи. Есть жалобы и на продавцов торговых павильонов, которые периодически выбрасывают мусор в контейнеры, находящиеся во дворе. В итоге он разлетается по всей территории.Проблема загруженности центра Элисты сегодня актуальна, как никогда. В час пик этот участок становится полосой препятствий, причем как для автомобилистов, так и для пешеходов. По словам главы администрации города Окона Нохашкиева, сейчас ведется работа по решению этого. Очевидно, что необходимо принять комплексное решение. Центр Элисты – это не только и не столько полигон для бизнеса. Приоритетом всегда должны оставаться комфорт и удобство горожан.Остается, надеется, что совсем скоро улица Горького преобразится. Несанкционированные стоянки, как во дворах, так и на проезжей части исчезнут. Кстати, общественная палата России, направила в государственную думу резолюцию с предложением разрешить спецтранспорту пожарной и скорой помощи таранить автомобили, препятствующие проезду. Кроме того, есть инициатива освободить водителей спецтранспорта от ответственности за повреждение неправильно припаркованных машин.



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