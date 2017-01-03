В п.Буровой после капитального ремонта открыли детский сад

Несколько минут назад в поселке Буровой Черноземельского района началось торжественное мероприятие. После масштабной реконструкции открыт детский сад «Байр». В церемонии принял участие Глава региона. Сейчас там работает съемочная группа Вестей. И на связи со студией моя коллега Ольга Эняева: " Несколько минут назад началось торжественное открытие детского сада в п.Буровой после капитального ремонта. Порог дошкольного учреждения сегодня перешагнули 55 детей. Строительные работы начались в июле и были завершены в конце декабря прошлого года, заменена кровля, старые окна поменяли на пластиковые , проделан значительный объем работы. Воспитатели совместно с родителями, своими руками ,создавали уют и комфорт для малышей.

По словам Алексея Орлова, программа развития дошкольного образования в республике будет продолжена.

А сейчас воспитанники детского сада "Байр" демонстрируют свои творческие способности, они подготовили небольшой концерт." Несколько минут назад в поселке Буровой Черноземельского района началось торжественное мероприятие. После масштабной реконструкции открыт детский сад «Байр». В церемонии принял участие Глава региона. Сейчас там работает съемочная группа Вестей. И на связи со студией моя коллега Ольга Эняева: " Несколько минут назад началось торжественное открытие детского сада в п.Буровой после капитального ремонта. Порог дошкольного учреждения сегодня перешагнули 55 детей. Строительные работы начались в июле и были завершены в конце декабря прошлого года, заменена кровля, старые окна поменяли на пластиковые , проделан значительный объем работы. Воспитатели совместно с родителями, своими руками ,создавали уют и комфорт для малышей.По словам Алексея Орлова, программа развития дошкольного образования в республике будет продолжена.А сейчас воспитанники детского сада "Байр" демонстрируют свои творческие способности, они подготовили небольшой концерт."



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