Карантин введен во всех образовательных учреждениях Калмыкии

Сегодня приостановили свою работу школы и детские сады республике закрылись. Такое распоряжение накануне подписал главный государственный санитарный врач республики в целях прервать цепочку заражений гриппом и ОРВИ. Только за предыдущую неделю число заболевших вирусными инфекциями увеличилось больше, чем в три раза.



Для работающих родителей это стало проблемой, которую каждый решает, как может. Кому помогают бабушки и дедушки, кто-то вынужден брать детей с собой на работу. Да и сами ребята признаются, что устали отдыхать.



Полупустые коридоры, можно наблюдать и в детской поликлинике, на прием пришли только те, у кого острая боль и кто нуждается в неотложной помощи. Ограничительные меры коснулись и всех медицинских учреждений. Помимо введения масочного режима, здесь отменны все плановые и профилактические осмотры, прививки. По словам заместителя главного врача Элистины Пасугиновой, если у ребенка появились первые признаки вирусной инфекции, такие как кашель и высокая температура, то врача надо вызвать на дом. Для тех, кто все же пришел в поликлинику сам, организован раздельный прием.



По данным Роспотребнадзора, в первую неделю 2017-го года было зарегистрировано 500 случаев заболевания острыми вирусными инфекциями, за прошлую неделю уже 1800. Лабораторно подтверждены вирусы гриппа и парагриппа типа А и Б у 12 человек, есть случаи заражения так называемым Гонконгским гриппом. По словам специалистов, он особо не отличается от своих предшественников, свиного и птичьего гриппа, его штаммы были включены в вакцину, которую осень получила почти половина населения Калмыкии.



Данные о заболевших со всей республики поступают в управление Роспотребнадзора ежедневно. Здесь их обрабатывают, и к концу недели будет ясно, помогли ли ограничительные меры не допустить эпидемию гриппа и будут ли они продлены.

Сегодня приостановили свою работу школы и детские сады республике закрылись. Такое распоряжение накануне подписал главный государственный санитарный врач республики в целях прервать цепочку заражений гриппом и ОРВИ. Только за предыдущую неделю число заболевших вирусными инфекциями увеличилось больше, чем в три раза.Для работающих родителей это стало проблемой, которую каждый решает, как может. Кому помогают бабушки и дедушки, кто-то вынужден брать детей с собой на работу. Да и сами ребята признаются, что устали отдыхать.Полупустые коридоры, можно наблюдать и в детской поликлинике, на прием пришли только те, у кого острая боль и кто нуждается в неотложной помощи. Ограничительные меры коснулись и всех медицинских учреждений. Помимо введения масочного режима, здесь отменны все плановые и профилактические осмотры, прививки. По словам заместителя главного врача Элистины Пасугиновой, если у ребенка появились первые признаки вирусной инфекции, такие как кашель и высокая температура, то врача надо вызвать на дом. Для тех, кто все же пришел в поликлинику сам, организован раздельный прием.По данным Роспотребнадзора, в первую неделю 2017-го года было зарегистрировано 500 случаев заболевания острыми вирусными инфекциями, за прошлую неделю уже 1800. Лабораторно подтверждены вирусы гриппа и парагриппа типа А и Б у 12 человек, есть случаи заражения так называемым Гонконгским гриппом. По словам специалистов, он особо не отличается от своих предшественников, свиного и птичьего гриппа, его штаммы были включены в вакцину, которую осень получила почти половина населения Калмыкии.Данные о заболевших со всей республики поступают в управление Роспотребнадзора ежедневно. Здесь их обрабатывают, и к концу недели будет ясно, помогли ли ограничительные меры не допустить эпидемию гриппа и будут ли они продлены.



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