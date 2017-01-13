550 призывников от Калмыкии пройдут военную службу в рядах Российской армии

В ряды Вооруженных сил Калмыкия направила 550 новобранцев. Это за период осеннего призыва. Об этом сегодня в интервью Вестям сообщил начальник отдела призыва Гаря Сангаджиев. По его словам, в последнее время увеличилось число тех, кто добровольно приходит на призывные пункты. Скорее всего, это связано с тем, что не прошедших службу в армии, могут быть проблемы с трудоустройством. Между тем, среди молодых людей немало тех, кто уклоняются от исполнения воинского долга. Ну, а нововведение осеннего призыва в том, что у каждого новобранца появился свой электронный паспорт призывника. В ряды Вооруженных сил Калмыкия направила 550 новобранцев. Это за период осеннего призыва. Об этом сегодня в интервью Вестям сообщил начальник отдела призыва Гаря Сангаджиев. По его словам, в последнее время увеличилось число тех, кто добровольно приходит на призывные пункты. Скорее всего, это связано с тем, что не прошедших службу в армии, могут быть проблемы с трудоустройством. Между тем, среди молодых людей немало тех, кто уклоняются от исполнения воинского долга. Ну, а нововведение осеннего призыва в том, что у каждого новобранца появился свой электронный паспорт призывника.



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