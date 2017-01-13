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Традиции и особенности Дня российской печати





Сегодня – День российской печати. 13 января 1703 года вышел в свет первый номер утверждённой Петром 1 отечественной газеты «Ведомости». Сегодня в Калмыкии свой профессиональный праздник отмечают сотрудники более чем 60 печатных и электронных средств массовой информации. Всё больше юношей и девушек мечтают, стать летописцами своего времени.



2017 год у республиканских СМИ богат на юбилеи. 50- летие планирует отметить калмыцкое телевидение, столетний юбилей отметит старейшая газета Калмыкии «Хальмг үнн». 60 лет в этом году исполнится первому выпуску национальной газеты после возвращения калмыков из 13 –летней ссылки. Вместе с журналистами республиканских печатных и электронных средств массовой информации подготовку к юбилейным мероприятиям за круглым столом обсуждал и Глава Калмыкии Алексей Орлов. Редакторы газет делились своими планами на предстоящий год.



Экономика, политика, культура. Кроме этих всем знакомых рубрик коллектив «Хальмг Унн» сегодня приятно удивляет своих читателей, круг которых теперь значительно расширился. Национальная газета выходит во всемирную сеть, и её материалы доступны в любой точке мира. 100 лет назад вышел первый выпуск газеты «Өөрдин зәңг». У её истоков тогда стояли - Бадма Боваев и Номто Очиров. С того памятного дня «Ойратские известия» реализовывают на практике важнейшее конституционное право человека – на свободу слова.



«Как корабль назовете, так он и поплывет». Вновь и вновь повторяет эту истину старейший работник газеты «Хальмг Унн» Василий Шакуев. По мнению редактора отдела общественно – политической жизни национальной газеты, успех публикации во многом зависит от её заголовка. Журналист может найти самую актуальную, злободневную тему, получить эксклюзивные комментарии, но без интересного заголовка его статья вряд ли привлечет внимание читателя.



Сегодняшний праздник сравнительно молодой - ему около 20 лет. Но за ним стоит более чем 300-летняя история российской прессы.

В которой калмыцкая журналистика занимает свое достойное место, являясь одним из хранителей и источников родного языка и национальной культуры. С профессиональным праздником пишущую братию степной республики поздравила и депутат Госдумы Марина Мукабенова. «В печатной журналистике Калмыкии всегда работали и сейчас трудятся люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие за республику. Среди них выдающиеся писатели, поэты, драматурги. И потому доверие к их печатному слову всегда было высоко, а вам, нынешним журналистам, удается удерживать эту планку, благодаря чему профессия журналиста, репортёра пользуется среди жителей Калмыкии заслуженным уважением и признанием», - подчёркивает в своём письме Марина Мукабенова. И сегодня, как и прежде, главной задачей калмыцких журналистов является объективная, актуальная, а главное достоверная информация. А читатели, телезрители и радиослушатели в первую очередь ценят представителей СМИ за оперативность и объективность. Но миссия журналиста ещё и в том, чтобы привить и сохранить у читателя бережное и даже трепетное отношение к слову.













Сегодня – День российской печати. 13 января 1703 года вышел в свет первый номер утверждённой Петром 1 отечественной газеты «Ведомости». Сегодня в Калмыкии свой профессиональный праздник отмечают сотрудники более чем 60 печатных и электронных средств массовой информации. Всё больше юношей и девушек мечтают, стать летописцами своего времени.2017 год у республиканских СМИ богат на юбилеи. 50- летие планирует отметить калмыцкое телевидение, столетний юбилей отметит старейшая газета Калмыкии «Хальмг үнн». 60 лет в этом году исполнится первому выпуску национальной газеты после возвращения калмыков из 13 –летней ссылки. Вместе с журналистами республиканских печатных и электронных средств массовой информации подготовку к юбилейным мероприятиям за круглым столом обсуждал и Глава Калмыкии Алексей Орлов. Редакторы газет делились своими планами на предстоящий год.Экономика, политика, культура. Кроме этих всем знакомых рубрик коллектив «Хальмг Унн» сегодня приятно удивляет своих читателей, круг которых теперь значительно расширился. Национальная газета выходит во всемирную сеть, и её материалы доступны в любой точке мира. 100 лет назад вышел первый выпуск газеты «Өөрдин зәңг». У её истоков тогда стояли - Бадма Боваев и Номто Очиров. С того памятного дня «Ойратские известия» реализовывают на практике важнейшее конституционное право человека – на свободу слова.«Как корабль назовете, так он и поплывет». Вновь и вновь повторяет эту истину старейший работник газеты «Хальмг Унн» Василий Шакуев. По мнению редактора отдела общественно – политической жизни национальной газеты, успех публикации во многом зависит от её заголовка. Журналист может найти самую актуальную, злободневную тему, получить эксклюзивные комментарии, но без интересного заголовка его статья вряд ли привлечет внимание читателя.Сегодняшний праздник сравнительно молодой - ему около 20 лет. Но за ним стоит более чем 300-летняя история российской прессы.В которой калмыцкая журналистика занимает свое достойное место, являясь одним из хранителей и источников родного языка и национальной культуры. С профессиональным праздником пишущую братию степной республики поздравила и депутат Госдумы Марина Мукабенова. «В печатной журналистике Калмыкии всегда работали и сейчас трудятся люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие за республику. Среди них выдающиеся писатели, поэты, драматурги. И потому доверие к их печатному слову всегда было высоко, а вам, нынешним журналистам, удается удерживать эту планку, благодаря чему профессия журналиста, репортёра пользуется среди жителей Калмыкии заслуженным уважением и признанием», - подчёркивает в своём письме Марина Мукабенова. И сегодня, как и прежде, главной задачей калмыцких журналистов является объективная, актуальная, а главное достоверная информация. А читатели, телезрители и радиослушатели в первую очередь ценят представителей СМИ за оперативность и объективность. Но миссия журналиста ещё и в том, чтобы привить и сохранить у читателя бережное и даже трепетное отношение к слову.



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