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13-01-2017, 12:30

В степной столице ремонт дорог будет продолжен


В степной столице ремонт дорог будет продолженВ этом году в степной столице будет завершен ремонт дорог. На состоявшемся накануне заседании президиума правительства глава республики Алексей Орлов дал на этот счёт жёсткие указания. Там же речь шла и о дорогах регионального значения. Какие меры будут приняты в этом году по улучшению ситуации в этой сфере в материале Ирины Гольдиновой.

Разработанная правительством Калмыкии Концепция развития дорог до 2020 года будет полностью реализована. В минувшем году по распоряжению Главы Республики Алексея Орлова было предложено 10-ти процентный принцип финансирования дорожного фонда в районных муниципальных образованиях заменить 15-ти процентным. При этом на заседании президиума правительства Алексей Орлов особое внимание уделил состоянию дорожного полотна в степной столице.

В первую очередь это коснется центральных артеррий Элисты, где движение транспортных средств наиболее интенсивное. Алексей Орлов, обсуждая тему ремонта дорог, ясно дал понять, что контроль над выполнением работ будет жесткий. И потребовал от чиновников пересмотреть распределение выделенных на эти цели средств.

Что касается дорог регионального значения то, как пояснил глава республики Алексей Орлов, в этом году регион также получит финансирование на реконструкцию дорожного полотна на этих трассах.

Таким образом, в текущем году на ремонт и содержание местных дорог благодаря росту налоговых отчислений от акцизов на бензин и дизельное топливо, доходы муниципальных дорожных фондов будут увеличены. Это позволит провести работы и по замене бордюров, и по реконструкции светофорных объектов, уличного освещения, устройства пешеходных ограничений. Это значительно улучшит техническое состояние дорог и ситуацию в сфере безопасности дорожного движения.






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