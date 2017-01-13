В степной столице ремонт дорог будет продолжен

В этом году в степной столице будет завершен ремонт дорог. На состоявшемся накануне заседании президиума правительства глава республики Алексей Орлов дал на этот счёт жёсткие указания. Там же речь шла и о дорогах регионального значения. Какие меры будут приняты в этом году по улучшению ситуации в этой сфере в материале Ирины Гольдиновой.



Разработанная правительством Калмыкии Концепция развития дорог до 2020 года будет полностью реализована. В минувшем году по распоряжению Главы Республики Алексея Орлова было предложено 10-ти процентный принцип финансирования дорожного фонда в районных муниципальных образованиях заменить 15-ти процентным. При этом на заседании президиума правительства Алексей Орлов особое внимание уделил состоянию дорожного полотна в степной столице.



В первую очередь это коснется центральных артеррий Элисты, где движение транспортных средств наиболее интенсивное. Алексей Орлов, обсуждая тему ремонта дорог, ясно дал понять, что контроль над выполнением работ будет жесткий. И потребовал от чиновников пересмотреть распределение выделенных на эти цели средств.



Что касается дорог регионального значения то, как пояснил глава республики Алексей Орлов, в этом году регион также получит финансирование на реконструкцию дорожного полотна на этих трассах.



Таким образом, в текущем году на ремонт и содержание местных дорог благодаря росту налоговых отчислений от акцизов на бензин и дизельное топливо, доходы муниципальных дорожных фондов будут увеличены. Это позволит провести работы и по замене бордюров, и по реконструкции светофорных объектов, уличного освещения, устройства пешеходных ограничений. Это значительно улучшит техническое состояние дорог и ситуацию в сфере безопасности дорожного движения.





В этом году в степной столице будет завершен ремонт дорог. На состоявшемся накануне заседании президиума правительства глава республики Алексей Орлов дал на этот счёт жёсткие указания. Там же речь шла и о дорогах регионального значения. Какие меры будут приняты в этом году по улучшению ситуации в этой сфере в материале Ирины Гольдиновой.Разработанная правительством Калмыкии Концепция развития дорог до 2020 года будет полностью реализована. В минувшем году по распоряжению Главы Республики Алексея Орлова было предложено 10-ти процентный принцип финансирования дорожного фонда в районных муниципальных образованиях заменить 15-ти процентным. При этом на заседании президиума правительства Алексей Орлов особое внимание уделил состоянию дорожного полотна в степной столице.В первую очередь это коснется центральных артеррий Элисты, где движение транспортных средств наиболее интенсивное. Алексей Орлов, обсуждая тему ремонта дорог, ясно дал понять, что контроль над выполнением работ будет жесткий. И потребовал от чиновников пересмотреть распределение выделенных на эти цели средств.Что касается дорог регионального значения то, как пояснил глава республики Алексей Орлов, в этом году регион также получит финансирование на реконструкцию дорожного полотна на этих трассах.Таким образом, в текущем году на ремонт и содержание местных дорог благодаря росту налоговых отчислений от акцизов на бензин и дизельное топливо, доходы муниципальных дорожных фондов будут увеличены. Это позволит провести работы и по замене бордюров, и по реконструкции светофорных объектов, уличного освещения, устройства пешеходных ограничений. Это значительно улучшит техническое состояние дорог и ситуацию в сфере безопасности дорожного движения.



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