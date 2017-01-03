Благотворительный фонд «Буйн-Добродеятель» помогает нуждающимся

Идеи милосердия и сострадания, составляющие основу буддийского учения, находят практическое воплощение в деятельности хурулов. Делать благо для людей - главный жизненный постулат священнослужителей. А благодаря благотворительному фонду «Буйн-Добродеятель», по словам Санан – гелюнга, Центральный хурул расширяет горизонты необходимой материальной помощи, всем нуждающимся не зависимо от возраста и национальности. Он был создан весной прошлого года по инициативе молодых ребят, посещавшие курсы калмыцкого языка.



Вначале в списке, предоставленном социальной службой Элисты, значилось 57 семей. Сегодня сформирован собственный реестр нуждающихся. В нем значатся уже 100 семей. Первая акция под названием «Цаган седкл» прошла в калмыцкой столице в апреле. За ней последовали другие. Организаторы фонда отмечают все более активное участие в них предпринимателей. В мае – удалось исполнить пожелание проживающих в доме престарелых села Троицкое – купить холодильную камеру, а в июле – выехали в Лагань, где в торжественной обстановке отметили День рождения Далай-ламы. Там же – была организована встреча с малоимущими семьями. Кроме продуктовых наборов, дети получили телефоны.



В ноябре Фондом «Буйн – Добродеятель» была организована еще одна акция «Тепло детям». 72 ребенка получили сертификаты на приобретение зимней одежды. А в декабре – состоялся благотворительный аукцион, а вырученную сумму - это около 800 тыс. рублей - опять же направили на помощь детям.



Активно участвует Центральный хурул и в других благотворительных акциях. Администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Санан – гелюнг призывает жителей республики поддержать фонды, оказывающие помощь детям, особенно тяжелобольным. Один из них – фонд «Дари добро», объявивший сбор средств для 8 –летней Цаганы Салкиной, мужественно борющейся с остеогенной саркомой бедренной кости.



В текущем году Фонд «Буйн- Добродеятель» продолжит свою деятельность. Активность его во многом зависит от тех, кто неравнодушен к чужой беде, кто сострадателен и милосерден.



























Идеи милосердия и сострадания, составляющие основу буддийского учения, находят практическое воплощение в деятельности хурулов. Делать благо для людей - главный жизненный постулат священнослужителей. А благодаря благотворительному фонду «Буйн-Добродеятель», по словам Санан – гелюнга, Центральный хурул расширяет горизонты необходимой материальной помощи, всем нуждающимся не зависимо от возраста и национальности. Он был создан весной прошлого года по инициативе молодых ребят, посещавшие курсы калмыцкого языка.Вначале в списке, предоставленном социальной службой Элисты, значилось 57 семей. Сегодня сформирован собственный реестр нуждающихся. В нем значатся уже 100 семей. Первая акция под названием «Цаган седкл» прошла в калмыцкой столице в апреле. За ней последовали другие. Организаторы фонда отмечают все более активное участие в них предпринимателей. В мае – удалось исполнить пожелание проживающих в доме престарелых села Троицкое – купить холодильную камеру, а в июле – выехали в Лагань, где в торжественной обстановке отметили День рождения Далай-ламы. Там же – была организована встреча с малоимущими семьями. Кроме продуктовых наборов, дети получили телефоны.В ноябре Фондом «Буйн – Добродеятель» была организована еще одна акция «Тепло детям». 72 ребенка получили сертификаты на приобретение зимней одежды. А в декабре – состоялся благотворительный аукцион, а вырученную сумму - это около 800 тыс. рублей - опять же направили на помощь детям.Активно участвует Центральный хурул и в других благотворительных акциях. Администратор «Золотой обители Будды Шакьямуни» Санан – гелюнг призывает жителей республики поддержать фонды, оказывающие помощь детям, особенно тяжелобольным. Один из них – фонд «Дари добро», объявивший сбор средств для 8 –летней Цаганы Салкиной, мужественно борющейся с остеогенной саркомой бедренной кости.В текущем году Фонд «Буйн- Добродеятель» продолжит свою деятельность. Активность его во многом зависит от тех, кто неравнодушен к чужой беде, кто сострадателен и милосерден.



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