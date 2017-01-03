К всероссийской акции присоединились школьники Черноземельского района

Заповедной системе России - 100 лет. Именно тогда на Байкале был открыт первый государственный Баргузинский заповедник. И уже почти четверть века на территории Калмыкии существует биосферный резерват мирового значения «Чёрные земли». Здесь обитают десятки редких и исчезающих видов птиц, занесенных в «Красную книгу». Но его главная задача – сохранить популяцию европейского сайгака. Их численность сегодня едва достигает 5 тысяч особей. В открытом биосферном заповеднике «Черные земли», как и в 102 других федеральных природных заповедниках страны, в рамках проекта «Заповедный урок» прошли Всероссийские семинары. В акции участвовала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



45 минут экологического урока. Школьников знакомят с самим понятием «заповедник», рассказывают о редких видах животных и растений, обитающих на просторах их родного Черноземельского района. У специалистов природного заповедника накоплен многолетний опыт сотрудничества со школами района. Это и прямое общение с любознательными ребятами, и демонстрация документальных фильмов о защите природы.

Более двухсот редких артефактов в различных экспедициях удалось обнаружить директору природного заповедника «Черные земли» Батаару Убушаеву. Бронзовые наконечники, орудия труда, царские монеты, сотни свидетельств времен Великой Отечественной войны. Все реликвии хранятся в музее заповедника.

Все экспонаты музея были обнаружены на территории Черноземельского района. Есть здесь и гораздо, более древние находки, относящиеся к ранней срубной культуре - конское снаряжение, оружие, толстая плоскодонная керамика.

Нынешний год в стране объявлен годом особо охраняемых природных территорий. Государственный заповедник «Черные земли», охватывающий более 120 тысяч гектаров, и с 1993 года имеющий статус «Биосферного резервата мирового зна¬чения», является бесценным достоянием человечества. На одном только орнитологическом участке озера Маныч - Гудило обитает 173 вида пернатых. Колпица, красноносый нырок, краснозобая казарка, степной орел, лысуха. Только здесь можно увидеть 37 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу. Заповедник является территорией круглогодично используемой калмыцкой популяцией сайгака. На сегодняшний день этих редких животных осталось не более 5 тысяч особей. Каждый из нас обязан принять посильное участие в природоохранной деятельности и внести свой вклад в сохранение живого наследия нашей малой Родины.





















































Заповедной системе России - 100 лет. Именно тогда на Байкале был открыт первый государственный Баргузинский заповедник. И уже почти четверть века на территории Калмыкии существует биосферный резерват мирового значения «Чёрные земли». Здесь обитают десятки редких и исчезающих видов птиц, занесенных в «Красную книгу». Но его главная задача – сохранить популяцию европейского сайгака. Их численность сегодня едва достигает 5 тысяч особей. В открытом биосферном заповеднике «Черные земли», как и в 102 других федеральных природных заповедниках страны, в рамках проекта «Заповедный урок» прошли Всероссийские семинары. В акции участвовала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.45 минут экологического урока. Школьников знакомят с самим понятием «заповедник», рассказывают о редких видах животных и растений, обитающих на просторах их родного Черноземельского района. У специалистов природного заповедника накоплен многолетний опыт сотрудничества со школами района. Это и прямое общение с любознательными ребятами, и демонстрация документальных фильмов о защите природы.Более двухсот редких артефактов в различных экспедициях удалось обнаружить директору природного заповедника «Черные земли» Батаару Убушаеву. Бронзовые наконечники, орудия труда, царские монеты, сотни свидетельств времен Великой Отечественной войны. Все реликвии хранятся в музее заповедника.Все экспонаты музея были обнаружены на территории Черноземельского района. Есть здесь и гораздо, более древние находки, относящиеся к ранней срубной культуре - конское снаряжение, оружие, толстая плоскодонная керамика.Нынешний год в стране объявлен годом особо охраняемых природных территорий. Государственный заповедник «Черные земли», охватывающий более 120 тысяч гектаров, и с 1993 года имеющий статус «Биосферного резервата мирового зна¬чения», является бесценным достоянием человечества. На одном только орнитологическом участке озера Маныч - Гудило обитает 173 вида пернатых. Колпица, красноносый нырок, краснозобая казарка, степной орел, лысуха. Только здесь можно увидеть 37 редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу. Заповедник является территорией круглогодично используемой калмыцкой популяцией сайгака. На сегодняшний день этих редких животных осталось не более 5 тысяч особей. Каждый из нас обязан принять посильное участие в природоохранной деятельности и внести свой вклад в сохранение живого наследия нашей малой Родины.



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