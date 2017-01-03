Приобрести полис ОСАГО в Калмыкии по-прежнему проблематично. Автомобилисты не могут их получить или продлить по причине отсутствия бланков в страховых компаниях. А ведь согласно закону управление транспортным средством без полиса ОСАГО или с полисом, у которого истек срок действия, является нарушением ПДД. Это влечёт не только наложение штрафа, но и запрет на эксплуатацию транспортного средства. Наш корреспондент Ирина Гольдинова провела собственное расследование и выяснила, как можно своевременно приобрести страховку.



В последнее время все больше автомобилистов жалуются на то, что не могут купить полис ОСАГО ни в одной страховой компании. Либо клиента вынуждают покупать его с дополнительными услугами. Иначе придется поставить авто в гараж, ведь по закону езда без страховки запрещено.



По данным региональной Госавтоинспекции в прошлом году за использование транспортного средства без полиса обязательного страхования к административной ответственности были привлечены более четырех тысяч автомобилистов. Связавшись по телефону с несколькими офисами страховых компаний, выяснилось что и в этом году ситуация не изменилась.



Но подобные действия страховой компании являются незаконными. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОСАГО является публичным договОром. И отказ в возможности его заключения незаконен. И потому получив знакомый ответ «бланков нет», можно смело идти в суд. Но необходимо учитывать, что на это уйдет время. А вот получение электронного полиса сократит его в разы. Процедура покупки полиса он-лайн предполагает регистрацию клиента на сайте. Заполнение заявления. После этого будет рассчитана стоимость. И тогда на указанный страхователем адрес электронной почты будет направлен электронный полис ОСАГО. По мнению специалистов, данное нововведение позволит решить проблему.



Так что если вам уже сегодня нужно застраховать автомобиль, то вы можете заказать полис он-лайн. Заходите на любой сайт, вводите свои данные и получайте полис с доставкой на дом. Но помните, полисы ОСАГО следует оформлять только у тех страхователей, кто имеет соответствующее разрешение на осуществление деятельности. В противном случае полис, купленный в сомнительной компании, может оказаться фальшивым и попросту не имеющим юридической силы. Приобрести полис ОСАГО в Калмыкии по-прежнему проблематично. Автомобилисты не могут их получить или продлить по причине отсутствия бланков в страховых компаниях. А ведь согласно закону управление транспортным средством без полиса ОСАГО или с полисом, у которого истек срок действия, является нарушением ПДД. Это влечёт не только наложение штрафа, но и запрет на эксплуатацию транспортного средства. Наш корреспондент Ирина Гольдинова провела собственное расследование и выяснила, как можно своевременно приобрести страховку.В последнее время все больше автомобилистов жалуются на то, что не могут купить полис ОСАГО ни в одной страховой компании. Либо клиента вынуждают покупать его с дополнительными услугами. Иначе придется поставить авто в гараж, ведь по закону езда без страховки запрещено.По данным региональной Госавтоинспекции в прошлом году за использование транспортного средства без полиса обязательного страхования к административной ответственности были привлечены более четырех тысяч автомобилистов. Связавшись по телефону с несколькими офисами страховых компаний, выяснилось что и в этом году ситуация не изменилась.Но подобные действия страховой компании являются незаконными. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОСАГО является публичным договОром. И отказ в возможности его заключения незаконен. И потому получив знакомый ответ «бланков нет», можно смело идти в суд. Но необходимо учитывать, что на это уйдет время. А вот получение электронного полиса сократит его в разы. Процедура покупки полиса он-лайн предполагает регистрацию клиента на сайте. Заполнение заявления. После этого будет рассчитана стоимость. И тогда на указанный страхователем адрес электронной почты будет направлен электронный полис ОСАГО. По мнению специалистов, данное нововведение позволит решить проблему.Так что если вам уже сегодня нужно застраховать автомобиль, то вы можете заказать полис он-лайн. Заходите на любой сайт, вводите свои данные и получайте полис с доставкой на дом. Но помните, полисы ОСАГО следует оформлять только у тех страхователей, кто имеет соответствующее разрешение на осуществление деятельности. В противном случае полис, купленный в сомнительной компании, может оказаться фальшивым и попросту не имеющим юридической силы.



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