ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

Приобрести полис ОСАГО в Калмыкии по-прежнему проблематично


Приобрести полис ОСАГО в Калмыкии по-прежнему проблематичноПриобрести полис ОСАГО в Калмыкии по-прежнему проблематично. Автомобилисты не могут их получить или продлить по причине отсутствия бланков в страховых компаниях. А ведь согласно закону управление транспортным средством без полиса ОСАГО или с полисом, у которого истек срок действия, является нарушением ПДД. Это влечёт не только наложение штрафа, но и запрет на эксплуатацию транспортного средства. Наш корреспондент Ирина Гольдинова провела собственное расследование и выяснила, как можно своевременно приобрести страховку.

В последнее время все больше автомобилистов жалуются на то, что не могут купить полис ОСАГО ни в одной страховой компании. Либо клиента вынуждают покупать его с дополнительными услугами. Иначе придется поставить авто в гараж, ведь по закону езда без страховки запрещено.

По данным региональной Госавтоинспекции в прошлом году за использование транспортного средства без полиса обязательного страхования к административной ответственности были привлечены более четырех тысяч автомобилистов. Связавшись по телефону с несколькими офисами страховых компаний, выяснилось что и в этом году ситуация не изменилась.

Но подобные действия страховой компании являются незаконными. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОСАГО является публичным договОром. И отказ в возможности его заключения незаконен. И потому получив знакомый ответ «бланков нет», можно смело идти в суд. Но необходимо учитывать, что на это уйдет время. А вот получение электронного полиса сократит его в разы. Процедура покупки полиса он-лайн предполагает регистрацию клиента на сайте. Заполнение заявления. После этого будет рассчитана стоимость. И тогда на указанный страхователем адрес электронной почты будет направлен электронный полис ОСАГО. По мнению специалистов, данное нововведение позволит решить проблему.

Так что если вам уже сегодня нужно застраховать автомобиль, то вы можете заказать полис он-лайн. Заходите на любой сайт, вводите свои данные и получайте полис с доставкой на дом. Но помните, полисы ОСАГО следует оформлять только у тех страхователей, кто имеет соответствующее разрешение на осуществление деятельности. В противном случае полис, купленный в сомнительной компании, может оказаться фальшивым и попросту не имеющим юридической силы.



Другие новости по теме:

  • Проверьте подлинность полиса ОСАГО
  • Дефицит полисов автострахования ОСАГО
  • Страховой полис ОСАГО может оказаться недействительным
  • ОСАГО нуждается в реформе
  • В августе в закон об ОСАГО внесены поправки
  • Страховщиков, продающих ОСАГО без техосмотра, накажут
  • С 1 января вступили в силу изменения правил дорожного движения
  • "Росгосстрах" временно лишился права заключать договоры ОСАГО
  • Руководитель УФАС Манца Сангаджиева пообщалась с прессой
  • Вести - Калмыкия 01.12.2015: 13.10

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Достаточно ли эффективны правила дорожного движения в отношении пьяных водителей в Российской Федерации?

    да
    необходимо ужесточить еще
    считаю, что меры избыточны


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.