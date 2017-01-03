Люди, создававшие калмыцкое телевидение

В наших выпусках мы продолжаем рассказывать о людях, создававших калмыцкое телевидение, которое в этом году отметит свой полувековой юбилей. Сегодня гость программы Майя Санджиевна Ильянова. Выпускница Ленинградского института театра, музыки и кино более 30 лет работала режиссером ТВ. Своими воспоминаниями она поделилась с моей коллегой Ольгой Эняевой.
Она не ожидала, что большая студия, в которой записываались часовые передачи, может так преобразиться. Майя Санджиевна Ильянова признаётся, что новый студийный комплекс телерадиокомпании произвел на неё неизгладимое впечатление. Что-то похожее она испытала в далеком в 69 году, когда впервые переступила порог павильона. Попала она на калмыцкое телевидение в период его становления и развития, а знания и опыт приобретала в прямом эфире за режиссерским пультом. Кстати, передачи в записи стали выходить гораздо позже. А сегодня, решив вспомнить старые навыки, опробовала кресло режиссера, и долго не покидала его - вновь сразу и целиком поглотила телевизионная кухня.
За долгую телевизионную карьеру Майя Санджиевна успела попробовать себя во многих амплуа. В архиве ГТРК сохранились уникальные кадры, где Майя Ильянова выступает в качестве ведущей программы.
Она была не только режиссером, но и автором многих передач. Это театральные и детские постановки, литературные композиции, на которых выросло не одно поколение жителей степной республики. Большинство её работ вошло в золотой фонд калмыцкого телевидения. Они и сегодня трогают зрителя за живое своей глубиной и искренностью. Для телевидения такой универсализм всегда считался отметиной истинного призвания. Это служит примером для ее учеников и сотрудников ГТРК. Режиссер Марина Нахатина и оператор Анатолий Хаптаханов, который работал над этим материалом, отмечают не только профессиональные качества старшего наставника, но и ее отзывчивость, безупречный вкус и любознательность.
Эти кадры свидетельствуют о том, что она - неиссякаемый источник энергии и душа любой компании. А однажды, хотя никогда не курила, но ради общего дела, а это был телевизионный капустник, прекрасно сыграла роль типичного водителя с вечной сигаретой во рту. Среди своих коллег отличалась редкими кулинарными способностями. А рецепт знаменитых пирожков от Майи Ильяновой знает практически вся прекрасная половина телевидения. В интервью же Майя Санджиевна не любит говорить о своих наградах и телевизионной карьере. Больше вспоминает о своих коллегах, с которыми связала долгая телевизионная судьба. В среде телевизионщиков, признаётся она, всегда царила особая атмосфера. Такие же теплые отношения сохранились здесь и спустя полвека.
Майя Санджиевна до сих пор очень жалеет о том, что на телевидение пришла только через семь лет после работы в театре. Говорит, можно было бы воплотить многие интересные проекты. Сейчас все ее время занимает любимая семья: муж, дети, внуки. Ну, а молодежи, которая пришла на смену ветеранам, Майя Санджиевна дает только один совет: достичь успеха можно только в любимом деле.