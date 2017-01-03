Жители Калмыкии встретили новый год

Жители Калмыкии отметили новый год. Сотни людей встретили его у елки на территории комплекса Пагода Семи дней. Многие из них стояли здесь даже под бой курантов, большая часть приехали после полуночи. Фейерверки, Дед Мороз со Снегурочкой, песни и танцы вокруг зеленой красавицы – праздничное настроение царило в центре Элисты. Нарядные и веселые горожане и гости степной столицы читали стихи, водили хороводы.



Для некоторых уже в разгаре рабочие дни. Для других – длинные праздники продолжаются, как и каникулы у школьников и воспитанников детских садов. Так что, еще можно строить планы, как использовать выходные дни с пользой и при этом получить удовольствие. Но все же большинство жителей республики эти дни провели дома, в кругу семьи. Обменялись подарками, приготовили роскошный стол. Жители Калмыкии отметили новый год. Сотни людей встретили его у елки на территории комплекса Пагода Семи дней. Многие из них стояли здесь даже под бой курантов, большая часть приехали после полуночи. Фейерверки, Дед Мороз со Снегурочкой, песни и танцы вокруг зеленой красавицы – праздничное настроение царило в центре Элисты. Нарядные и веселые горожане и гости степной столицы читали стихи, водили хороводы.Для некоторых уже в разгаре рабочие дни. Для других – длинные праздники продолжаются, как и каникулы у школьников и воспитанников детских садов. Так что, еще можно строить планы, как использовать выходные дни с пользой и при этом получить удовольствие. Но все же большинство жителей республики эти дни провели дома, в кругу семьи. Обменялись подарками, приготовили роскошный стол.



Смотреть полный выпуск новостей



