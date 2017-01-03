Итоги года глазами корреспондента



Сегодня в фокусе нашего внимания итоги года уходящего глазами Санджирмы Батаевой.



Хорошо запомнилось лето. В разгар июльского зноя – командировка в Лаганский район. Выехали затемно в село Джалыково. Несколько часов в дороге – стоили того, чтобы своими глазами увидеть цветение лотосов, а главное рассказать телезрителям об уникальном явлении, которое доказывает насколько богата и неповторима природа Калмыкии. Местная речка окрасилась в розово-белые тона. Лотосы калмыцкие ничем не устают соседним Астраханским.



Весть об этом степном оазисе быстро разнеслась. С тех пор здесь настоящий туристический бум. В такие минуты втройне радуешься выбранному ремеслу. Как и при встрече с интересными, яркими личностями. Особенно, с героями Великой Отечественной войны. И самым запоминающимся событием для меня был парад и шествие на 9 мая Бессметного полка. Потомки победителей несли в руках пожелтевшие от времени фотографии отцов и дедов, не доживших до 71-й годовщины Победы.



Совещание в мэрии, сбор урожая картофеля в Лагани, встреча серебряного призера первенства Европы по борьбе Даниила Андросова, открытие детских площадок, нашествие саранчи. Каждый день новые сюжеты, новые герои. В этом году я стала практически знатоком всех видов конноспортивных соревнований на Элистинском ипподроме. Любителей скачек становится все больше, теперь среди них и я. Запомнился Большой Приз «ОКС». Этот турнир придумали в Англии, он считается «женским днем» на ипподромах.



Работа в студии в прямом эфире не менее интересна. В этом году ввели новую рубрику «Мировые новости» на калмыцком языке. Требующие и расшифровки, и перевода, и монтажа, и озвучивания.



















Сегодня в фокусе нашего внимания итоги года уходящего глазами Санджирмы Батаевой.Хорошо запомнилось лето. В разгар июльского зноя – командировка в Лаганский район. Выехали затемно в село Джалыково. Несколько часов в дороге – стоили того, чтобы своими глазами увидеть цветение лотосов, а главное рассказать телезрителям об уникальном явлении, которое доказывает насколько богата и неповторима природа Калмыкии. Местная речка окрасилась в розово-белые тона. Лотосы калмыцкие ничем не устают соседним Астраханским.Весть об этом степном оазисе быстро разнеслась. С тех пор здесь настоящий туристический бум. В такие минуты втройне радуешься выбранному ремеслу. Как и при встрече с интересными, яркими личностями. Особенно, с героями Великой Отечественной войны. И самым запоминающимся событием для меня был парад и шествие на 9 мая Бессметного полка. Потомки победителей несли в руках пожелтевшие от времени фотографии отцов и дедов, не доживших до 71-й годовщины Победы.Совещание в мэрии, сбор урожая картофеля в Лагани, встреча серебряного призера первенства Европы по борьбе Даниила Андросова, открытие детских площадок, нашествие саранчи. Каждый день новые сюжеты, новые герои. В этом году я стала практически знатоком всех видов конноспортивных соревнований на Элистинском ипподроме. Любителей скачек становится все больше, теперь среди них и я. Запомнился Большой Приз «ОКС». Этот турнир придумали в Англии, он считается «женским днем» на ипподромах.Работа в студии в прямом эфире не менее интересна. В этом году ввели новую рубрику «Мировые новости» на калмыцком языке. Требующие и расшифровки, и перевода, и монтажа, и озвучивания.



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