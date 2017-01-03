ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

С 1 января вступили в силу изменения правил дорожного движения


С 1 января вступили в силу изменения правил дорожного движенияВ этом году в России вступили в силу важные изменения правил дорожного движения. Введены штрафы за отсутствие техосмотра. Так же согласно нововведениям за оставление детей в транспортном средстве без присмотра нерадивым родителям так же грозит наказание. Обо всех последних новшества и изменениях в материале Ирины Гольдиновой.

С этого года на территории страны все новые автомобили должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для легковых машин - функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Напомню, речь идет о новых автомобилях, которые проходят регистрацию с 1 января 2017 года. По мнению экспертов, внедрение "ЭРА-ГЛОНАСС" скажется на стоимости транспортных средств.

Что касается страхования, то все компании теперь обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В случае, если это будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховщиков обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк. Для тех, кто не обеспечит возможность оформления полиса ОСАГО онлайн, законом также установлен штраф в размере триста тысяч рублей. А для злостных нарушителей ППД стоимость полиса вырастет в три раза. Причина – количество нарушений водителем.

С первого февраля упростится процедура замены водительских прав. Теперь ехать в ГИБДД будет не обязательно. Для этого нужно обратиться в многофункциональные центры. Пилотный проект по замене прав в МФЦ уже осуществлен в нескольких регионах России, и показал положительные результаты. Так что с 1 февраля 2017 года в МФЦ можно получить водительские права в случае их утраты или окончания срока действия. И еще госпошлина за оформление водительского удостоверения, которая сейчас составляет две 2 тысячи, вырастет до трех тысяч рублей. А регистрация транспортного средства обойдется автолюбителям в полторы тысячи рублей вместо привычных пятисот.

А это нововведение не стоит игнорировать тем, кто перевозит детей без автокресла. В первую очередь, необходимо позаботится о том, чтобы оно подходило ребенку как по росту, так и по весу. За нарушение придется заплатить 3 тысячи рублей. Кроме того, появилась поправка, запрещающая оставлять несовершеннолетних до семи лет без присмотра взрослых в салоне машины. Штраф - 500 рублей.




Другие новости по теме:

  • В России вступили в силу новые правила дорожного движения
  • Минимальный штраф за нарушение ПДД вырастет до 500 рублей
  • Проверьте подлинность полиса ОСАГО
  • Лишился прав - готовься к экзамену
  • За выезд на "встречку" водителей накажут штрафом в 5 тысяч рублей
  • В Новый год с новыми правилами
  • Минимальный размер оплаты труда в 2013 года увеличен почти на 13%
  • В России вступают в силу изменения в законах
  • Увеличены штрафы за несоблюдение требований к организации питания населения
  • C 1 января вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы проводите новогодние праздники?

    Дома, в кругу семьи
    С друзьями
    Путешествуем
    На работе


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.