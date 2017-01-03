С 1 января вступили в силу изменения правил дорожного движения

В этом году в России вступили в силу важные изменения правил дорожного движения. Введены штрафы за отсутствие техосмотра. Так же согласно нововведениям за оставление детей в транспортном средстве без присмотра нерадивым родителям так же грозит наказание. Обо всех последних новшества и изменениях в материале Ирины Гольдиновой.



С этого года на территории страны все новые автомобили должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для легковых машин - функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Напомню, речь идет о новых автомобилях, которые проходят регистрацию с 1 января 2017 года. По мнению экспертов, внедрение "ЭРА-ГЛОНАСС" скажется на стоимости транспортных средств.



Что касается страхования, то все компании теперь обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В случае, если это будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховщиков обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк. Для тех, кто не обеспечит возможность оформления полиса ОСАГО онлайн, законом также установлен штраф в размере триста тысяч рублей. А для злостных нарушителей ППД стоимость полиса вырастет в три раза. Причина – количество нарушений водителем.



С первого февраля упростится процедура замены водительских прав. Теперь ехать в ГИБДД будет не обязательно. Для этого нужно обратиться в многофункциональные центры. Пилотный проект по замене прав в МФЦ уже осуществлен в нескольких регионах России, и показал положительные результаты. Так что с 1 февраля 2017 года в МФЦ можно получить водительские права в случае их утраты или окончания срока действия. И еще госпошлина за оформление водительского удостоверения, которая сейчас составляет две 2 тысячи, вырастет до трех тысяч рублей. А регистрация транспортного средства обойдется автолюбителям в полторы тысячи рублей вместо привычных пятисот.



А это нововведение не стоит игнорировать тем, кто перевозит детей без автокресла. В первую очередь, необходимо позаботится о том, чтобы оно подходило ребенку как по росту, так и по весу. За нарушение придется заплатить 3 тысячи рублей. Кроме того, появилась поправка, запрещающая оставлять несовершеннолетних до семи лет без присмотра взрослых в салоне машины. Штраф - 500 рублей.

В этом году в России вступили в силу важные изменения правил дорожного движения. Введены штрафы за отсутствие техосмотра. Так же согласно нововведениям за оставление детей в транспортном средстве без присмотра нерадивым родителям так же грозит наказание. Обо всех последних новшества и изменениях в материале Ирины Гольдиновой.С этого года на территории страны все новые автомобили должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для легковых машин - функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Напомню, речь идет о новых автомобилях, которые проходят регистрацию с 1 января 2017 года. По мнению экспертов, внедрение "ЭРА-ГЛОНАСС" скажется на стоимости транспортных средств.Что касается страхования, то все компании теперь обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В случае, если это будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховщиков обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк. Для тех, кто не обеспечит возможность оформления полиса ОСАГО онлайн, законом также установлен штраф в размере триста тысяч рублей. А для злостных нарушителей ППД стоимость полиса вырастет в три раза. Причина – количество нарушений водителем.С первого февраля упростится процедура замены водительских прав. Теперь ехать в ГИБДД будет не обязательно. Для этого нужно обратиться в многофункциональные центры. Пилотный проект по замене прав в МФЦ уже осуществлен в нескольких регионах России, и показал положительные результаты. Так что с 1 февраля 2017 года в МФЦ можно получить водительские права в случае их утраты или окончания срока действия. И еще госпошлина за оформление водительского удостоверения, которая сейчас составляет две 2 тысячи, вырастет до трех тысяч рублей. А регистрация транспортного средства обойдется автолюбителям в полторы тысячи рублей вместо привычных пятисот.А это нововведение не стоит игнорировать тем, кто перевозит детей без автокресла. В первую очередь, необходимо позаботится о том, чтобы оно подходило ребенку как по росту, так и по весу. За нарушение придется заплатить 3 тысячи рублей. Кроме того, появилась поправка, запрещающая оставлять несовершеннолетних до семи лет без присмотра взрослых в салоне машины. Штраф - 500 рублей.



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