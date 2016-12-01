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ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

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Вчера, 21:30

Главные события уходящего года глазами тележурналистов


Главные события уходящего года глазами тележурналистовУходящий год стал для нашей телерадиокомпании одним из самых богатых на различные проекты. Начиная с детского песенного конкурса «Теегин Айс», который проходил весной этого года, заканчивая уникальным проектом, в котором ГТРК «Калмыкия» озадачилась поиском лучших сказителей. Все эти мероприятия освещала для новостей наш корреспондент Татьяна Шолохова.

Конкурс сказителей стал уже четвертым состязанием между знатоками народного творчества, проводимым калмыцким телевидением, и первый за последние 20 лет. В исполнении участников конкурса услышала как широко известные фольклорные произведения, например, эпос «Джангар», 72 небылицы, так и впервые узнала малоизвестные сказания, предания и сказки. Кстати, работая над сюжетом для новостей, я столкнулась с тем, что труднее всего взять интервью у своих коллег! Алексей Ирчинов 48 лет не расстается с телекамерой. Патриарх операторского цеха, ветеран телевидения, он при этом человек очень скромный, привык быть по ту сторону объектива. В этом году уговорили его всего на несколько секунд побывать в кадре.

А в апреле этого года я стала свидетелем оборочных туров также и детского песенного телевизионного конкурса «Теегин Айс», услышала чистые голоса лауреатов на гала-концерте, который состоялся в рамках фестиваля тюльпанов, в степи.

Работать на свежем воздухе среди тюльпанов было одно удовольствие. То ли отдохнули, то ли поработали! Кстати, отборочные туры конкурса, в этом году проходили в районах республики. А в день защиты детей Радио Калмыкии приготовило подарок для маленьких слушателей. Впервые в эфир вышла русская народная сказка «Колобок» на калмыцком языке. В работе над проектом приняли участие известные артисты, певцы, политические деятели, радиожурналисты и даже директор ГТРК Михаил Ткачев. Всего записали 15 калмыцких народных сказок в течение нескольких месяцев. Участники проекта подошли к озвучиванию героев сказки эмоционально, буквально вживаясь в образ. Мне очень понравилась работа над этим сюжетом. Когда еще увидишь, как твой начальник изображает медведя!

Кстати, наступающий 2017-й год станет для нас юбилейным. Полвека назад в республике впервые загорелись экраны телевизоров. Эта дата будет отмечаться на государственном уровне. Об этом говорил глава республики во время своего традиционного обращения к депутатам Народного Хурала.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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