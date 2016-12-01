Какие подарки ждут жители Калмыкии на новый год и что дарят сами?

Приближается Новый 2017 – й год, а значит, время дарить и получать подарки. Многие люди в канун праздника испытывают постоянную тревогу по поводу того, что же подарить. Ведь у всех людей есть своя иерархия потребностей. Наш корреспондент Зоя Бармагнанова изучила, что жители Калмыкии хотят получить в подарок и что дарят сами.



Яркий символ нового года - петушок - сейчас самый популярный подарок. Игрушки представлены в ассортименте и по разным ценам. Однако, к покупке стоит отнестись серьезно. Порой, яркие куклы и зверушки, неприятно пахнут, что называется химией. Вещь может быть токсичной. Потому необходимо проверить документы, доказывающие, что товар прошел специальную проверку. Сертификат качества – гарантия безопасности продукции. Ежегодно в Калмыкии утилизируют целые партии опасных игрушек.



Согласно ежегодным исследованиям россияне несмотря на желание получать в подарок деньги, сами предпочитают вручать конфеты или шоколад. Сегодня не так часто выбирают ювелирные украшения, косметические наборы, совсем забыли о книгах. Психолог Герезел Богаева утверждает, что деньги дарить можно только очень близким людям. В остальных случаях это не лучший вариант. Новогодний подарок должен быть оригинальным, не слишком дорогим. Оптимальный период для сюрпризов с 23 декабря по 7 января. Не следует забывать и о суевериях. К примеру, считается, что острые предметы или часы дарить не принято.



Главное – соблюдать новогоднюю тематику. Пусть это будет комплект елочных игрушек. Можно и одну, но ручной работы. Элистинцы предлагают и другие интересные варианты. Приближается Новый 2017 – й год, а значит, время дарить и получать подарки. Многие люди в канун праздника испытывают постоянную тревогу по поводу того, что же подарить. Ведь у всех людей есть своя иерархия потребностей. Наш корреспондент Зоя Бармагнанова изучила, что жители Калмыкии хотят получить в подарок и что дарят сами.Яркий символ нового года - петушок - сейчас самый популярный подарок. Игрушки представлены в ассортименте и по разным ценам. Однако, к покупке стоит отнестись серьезно. Порой, яркие куклы и зверушки, неприятно пахнут, что называется химией. Вещь может быть токсичной. Потому необходимо проверить документы, доказывающие, что товар прошел специальную проверку. Сертификат качества – гарантия безопасности продукции. Ежегодно в Калмыкии утилизируют целые партии опасных игрушек.Согласно ежегодным исследованиям россияне несмотря на желание получать в подарок деньги, сами предпочитают вручать конфеты или шоколад. Сегодня не так часто выбирают ювелирные украшения, косметические наборы, совсем забыли о книгах. Психолог Герезел Богаева утверждает, что деньги дарить можно только очень близким людям. В остальных случаях это не лучший вариант. Новогодний подарок должен быть оригинальным, не слишком дорогим. Оптимальный период для сюрпризов с 23 декабря по 7 января. Не следует забывать и о суевериях. К примеру, считается, что острые предметы или часы дарить не принято.Главное – соблюдать новогоднюю тематику. Пусть это будет комплект елочных игрушек. Можно и одну, но ручной работы. Элистинцы предлагают и другие интересные варианты.



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