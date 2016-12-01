ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:30

Какие подарки ждут жители Калмыкии на новый год и что дарят сами?


Какие подарки ждут жители Калмыкии на новый год и что дарят сами?Приближается Новый 2017 – й год, а значит, время дарить и получать подарки. Многие люди в канун праздника испытывают постоянную тревогу по поводу того, что же подарить. Ведь у всех людей есть своя иерархия потребностей. Наш корреспондент Зоя Бармагнанова изучила, что жители Калмыкии хотят получить в подарок и что дарят сами.

Яркий символ нового года - петушок - сейчас самый популярный подарок. Игрушки представлены в ассортименте и по разным ценам. Однако, к покупке стоит отнестись серьезно. Порой, яркие куклы и зверушки, неприятно пахнут, что называется химией. Вещь может быть токсичной. Потому необходимо проверить документы, доказывающие, что товар прошел специальную проверку. Сертификат качества – гарантия безопасности продукции. Ежегодно в Калмыкии утилизируют целые партии опасных игрушек.

Согласно ежегодным исследованиям россияне несмотря на желание получать в подарок деньги, сами предпочитают вручать конфеты или шоколад. Сегодня не так часто выбирают ювелирные украшения, косметические наборы, совсем забыли о книгах. Психолог Герезел Богаева утверждает, что деньги дарить можно только очень близким людям. В остальных случаях это не лучший вариант. Новогодний подарок должен быть оригинальным, не слишком дорогим. Оптимальный период для сюрпризов с 23 декабря по 7 января. Не следует забывать и о суевериях. К примеру, считается, что острые предметы или часы дарить не принято.

Главное – соблюдать новогоднюю тематику. Пусть это будет комплект елочных игрушек. Можно и одну, но ручной работы. Элистинцы предлагают и другие интересные варианты.



Другие новости по теме:

  • Подготовка к самому сказочному празднику в самом разгаре
  • Сегодня последний рабочий предпраздничный день
  • Элистинцы погрузились в предновогодние хлопоты
  • Предпраздничная лихорадка охватила степную столицу
  • Роспотребнадзор рекомендует приобретать новогодние подарки в местах организованной торговли
  • Новогодние уроки флориста
  • В Элисте открылась выставка игрушек
  • В Калмыкии отмечают День святого Валентина
  • Что собираются подарить и что хотят получить в подарок жители Калмыкии?
  • Благотворительный фонд преподнес подарки воспитанникам интерната

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Начали ли Вы подготовку к встрече Нового года?

    Да. Уже покупаем подарки
    Нет. Еще есть время


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.