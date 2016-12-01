В Ики-Буруле 40 семей встретят новый год в новых квартирах

Самый главный и долгожданный подарок к новому году получили жители Ики-Бурула. 40 семей встретят этот праздник уже в новых благоустроенных квартирах. 10 4-квартирных домов, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, были сданы сегодня.

Ветеран Великой отечественной войны Дальтон Коткуров ждал этого дня более 20 лет. Все это время он вместе с супругой ютился в крохотной квартирке аварийного дома. Благодаря реализации программы переселения из ветхого жилья его семья теперь встретит праздник в новой двухкомнатной квартире. Здесь раздельный санузел, автономное отопление, водоснабжение, уже подведены газ и электричество.



В 2016-м году в Ики-Буруле построили 10 многоквартирных домов из запланированных шести. 4 дома должны были возвести в следующем году. Опередить график удалось благодаря своевременному финансированию. Всего из всех бюджетов было выделено более 50 миллионов рублей. Районная администрация за свой счет проложила на новой улице щебеночную автодорогу, подвела газ и электричество к домам.



Новая улица носит имя прославленного деятеля республики, первого руководителя района Владимира Дорджиева. Вместе с главой республики Алексеем Орловым красную ленточку перерезали внучка Владимира Дорджиева - шахматистка Динара Дорджиева и ветеран войны Дальтон Коткуров.



Программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья за 2016 год практически завершена. На очереди – сдача еще одного многоквартирного дома в 10-м микрорайоне Элисты, новоселье в преддверии праздника отметят еще 118 семей.

Самый главный и долгожданный подарок к новому году получили жители Ики-Бурула. 40 семей встретят этот праздник уже в новых благоустроенных квартирах. 10 4-квартирных домов, построенных по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, были сданы сегодня.Ветеран Великой отечественной войны Дальтон Коткуров ждал этого дня более 20 лет. Все это время он вместе с супругой ютился в крохотной квартирке аварийного дома. Благодаря реализации программы переселения из ветхого жилья его семья теперь встретит праздник в новой двухкомнатной квартире. Здесь раздельный санузел, автономное отопление, водоснабжение, уже подведены газ и электричество.В 2016-м году в Ики-Буруле построили 10 многоквартирных домов из запланированных шести. 4 дома должны были возвести в следующем году. Опередить график удалось благодаря своевременному финансированию. Всего из всех бюджетов было выделено более 50 миллионов рублей. Районная администрация за свой счет проложила на новой улице щебеночную автодорогу, подвела газ и электричество к домам.Новая улица носит имя прославленного деятеля республики, первого руководителя района Владимира Дорджиева. Вместе с главой республики Алексеем Орловым красную ленточку перерезали внучка Владимира Дорджиева - шахматистка Динара Дорджиева и ветеран войны Дальтон Коткуров.Программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья за 2016 год практически завершена. На очереди – сдача еще одного многоквартирного дома в 10-м микрорайоне Элисты, новоселье в преддверии праздника отметят еще 118 семей.



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