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Сегодня, 12:30

Фильм «Ёлки» возвращается к зрителям


Фильм «Ёлки» возвращается к зрителямПосле двухлетнего перерыва фильм «Елки» возвращаются к зрителям. Накануне Нового года зрители страны увидят полюбившиеся миллионам «Елки». Лирическая комедия со знакомыми персонажами - снова в прокате. Пятую часть ставшего уже традиционным телепроекта уже оценили жители Калмыкии.

Зрители ставят «Елки» в один ряд с дедом Морозом, оливье и мандаринами. Этот фильм стал неотъемлемой частью новогоднего праздника, уверена 13-летняя Герел, которая с нетерпением ждала выхода в прокат пятой части киносказки.

Главным символом пятых «Елок» наверняка станет пингвин. Именно эта птица вновь сведет вместе любимых персонажей Урганта и Светлакова. Вообще, герои каждой из киноновелл обязательно находят то, что потеряли.

Стартовав за 10 дней до нового года «Елки» лидируют по количеству вечерних сеансов. Зрители уверены, кино будет еще смешнее в хорошей компании друзей, родных и близких.

Успех «Елок» объясняется тем, что в этой лирической комедии обычные россияне могут стать настоящими героями, а их жизнь превратиться в сказку. Но главная идея фильма в том, что чудо не может случиться само по себе, за мечту нужно бороться до последнего.

По данным социсследований, более половины опрошенных россиян планируют посмотреть новую часть «Елок», которая объединяет всю страну. Так же, как и в новом клипе Сергея Шнурова, который снимали специально для кинофильма. Его героями стали сотни обычных людей из разных российских городов.











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