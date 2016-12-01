Как провести новогодние выходные

Впереди новогодние каникулы. Многие на это время уезжают за пределы региона. Ну, а те, кто остаются в Элисте не всегда знают, чем себя занять. Возможно, мы выступим в качестве советчиков, как провести зимние выходные, чтобы от отдыха остались только приятные впечатления.



Новогодние каникулы продлятся почти 10 дней. За это время можно сменить обстановку и выехать за пределы даже страны. Как правило, этот вид отдыха выбирают те, кому позволяет семейный бюджет, или кто предпочитает активный зимний досуг. Справедливости ради отметим, что по сравнению с горнолыжными курортами, в Элисте практически нет места, где можно провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья. Единственный водоем - Колонский пруд – в зимние дни облюбовали юные горожане.



Девятилетняя Амуланга Буватинова сегодня впервые на коньках. Теперь ребята уповают на небесную канцелярию, чтобы в дни каникул лед не растаял.



Между тем, театралов в праздничные дни ждут много интересных постановок. Это не только полюбившиеся спектакли «Я Будда», «Калмыцкая свадьба», но и премьеры. Их можно увидеть уже с 4 января. Днем раньше в национальном театре начнутся детские представления. Артисты для самых юных зрителей подготовили много сюрпризов.



В дни зимних каникул будут открыты все выставочные залы национального музея. Как правило, в это время степную столицу посещают много гостей и туристов. Они могут познакомиться с самобытной культурой и историей калмыцкого народа, современным искусством степняков. Для детей отведен специальный экспозиционный экологический зал.



Кроме того, горожан ждут интересные кинопоказы, экскурсии и развлекательные мероприятия. Главное найти время для приятного досуга с друзьями и близкими. Ведь для поддержания хорошего настроения требуется физическое и моральное восстановление после долгого трудового года. Впереди новогодние каникулы. Многие на это время уезжают за пределы региона. Ну, а те, кто остаются в Элисте не всегда знают, чем себя занять. Возможно, мы выступим в качестве советчиков, как провести зимние выходные, чтобы от отдыха остались только приятные впечатления.Новогодние каникулы продлятся почти 10 дней. За это время можно сменить обстановку и выехать за пределы даже страны. Как правило, этот вид отдыха выбирают те, кому позволяет семейный бюджет, или кто предпочитает активный зимний досуг. Справедливости ради отметим, что по сравнению с горнолыжными курортами, в Элисте практически нет места, где можно провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья. Единственный водоем - Колонский пруд – в зимние дни облюбовали юные горожане.Девятилетняя Амуланга Буватинова сегодня впервые на коньках. Теперь ребята уповают на небесную канцелярию, чтобы в дни каникул лед не растаял.Между тем, театралов в праздничные дни ждут много интересных постановок. Это не только полюбившиеся спектакли «Я Будда», «Калмыцкая свадьба», но и премьеры. Их можно увидеть уже с 4 января. Днем раньше в национальном театре начнутся детские представления. Артисты для самых юных зрителей подготовили много сюрпризов.В дни зимних каникул будут открыты все выставочные залы национального музея. Как правило, в это время степную столицу посещают много гостей и туристов. Они могут познакомиться с самобытной культурой и историей калмыцкого народа, современным искусством степняков. Для детей отведен специальный экспозиционный экологический зал.Кроме того, горожан ждут интересные кинопоказы, экскурсии и развлекательные мероприятия. Главное найти время для приятного досуга с друзьями и близкими. Ведь для поддержания хорошего настроения требуется физическое и моральное восстановление после долгого трудового года.



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