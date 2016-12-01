В Калмыкии сменился главный поставщик электроэнергии

Оплачивать счета за потребленную электроэнергию с января 2017-го года жители республики будут не ЮМЭКу, а филиалу «МРСК Юга» - компании «Калмэнерго». Соответствующий приказ был издан Министерством энергетики России. В нем гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики с 1 января назначена компания «Калмэнерго». В отношении действующего поставщика, акционерного общества ЮМЭК, начата процедура банкротства-наблюдения и с нового года они уже не вправе принимать оплату от граждан за электроэнергию. Об этом сообщил сегодня председатель правительства республики Игорь Зотов. На совещании с руководителями энергетических компаний, министерства ЖКХ и региональной службы по тарифам он потребовал, чтобы переход от одного гарантпоставщика к другому был безболезненным для граждан.



Соответствующий указ был подписан сегодня и в Региональной службе по тарифам.

По словам директора калмыцкого филиала МРСК Юга Тимура Алаева, на жителях республики переход никак не отразится, поменяются только реквизиты в квитанциях. Оплатить квитанции за свет граждане смогут как в специализированных расчетных центрах, также и привычными способами – через отделения Сбербанка, на почте и онлайн.

Оплачивать счета за потребленную электроэнергию с января 2017-го года жители республики будут не ЮМЭКу, а филиалу «МРСК Юга» - компании «Калмэнерго». Соответствующий приказ был издан Министерством энергетики России. В нем гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики с 1 января назначена компания «Калмэнерго». В отношении действующего поставщика, акционерного общества ЮМЭК, начата процедура банкротства-наблюдения и с нового года они уже не вправе принимать оплату от граждан за электроэнергию. Об этом сообщил сегодня председатель правительства республики Игорь Зотов. На совещании с руководителями энергетических компаний, министерства ЖКХ и региональной службы по тарифам он потребовал, чтобы переход от одного гарантпоставщика к другому был безболезненным для граждан.Соответствующий указ был подписан сегодня и в Региональной службе по тарифам.По словам директора калмыцкого филиала МРСК Юга Тимура Алаева, на жителях республики переход никак не отразится, поменяются только реквизиты в квитанциях. Оплатить квитанции за свет граждане смогут как в специализированных расчетных центрах, также и привычными способами – через отделения Сбербанка, на почте и онлайн.



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