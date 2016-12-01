Новогодние поздравления для детей из дома- интерната

Взяли шефство. Общаясь в интернет сетях, они решили оказать гуманитарную помощь детям. Уже более 10 лет интернет –сообщество «КЛТА: клуб любителей тюнингованных авто »оказывает шефскую помощь Элистинскому дому-интернату для детей. К Новому году они приготовили для своих подопечных подарок – сладости, и новогодний утренник с главными персонажами праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой. На празднике побывала и моя коллега Санджирма Батаева.



Создать сказку, подарить новогоднее настроение тем, у кого не будет семейного праздника – главная цель благотворительной акции. В доме-интернате организаторы проекта давно не гости. Всех воспитанников знают в лицо. Каждый раз дарят ребятам мечту и надежду на чудо.

В доме-интернате сейчас 66 воспитанников с 4 до 18 лет. Они нуждаются в постоянном уходе, медобслуживании и реабилитации. Для каждого эти стены – остров надежды. Уже не один год длится дружба с активистами интернет-клуба. Один из них глава администрации Элисты Окон Нохашкиев.



Саглара Мучкаева – модератор сообщества автолюбителей. По ее инициативе более 10 лет ребята из дома-интерната не знают, что такое одиночество. Вся работа, говорит Саглара, нацелена только на это. Когда-то она организовала в социальных сетях сбор средств для детей. Сегодня в группе - тысячи ее единомышленников по всей Калмыкии.



Среди тех, кто не остался равнодушным к призыву в Интернете - Ольга и Саранг. Они устроили для детей представление и выступили как Дед Мороз и Снегурочка. Ольга впервые принимает участие в подобной акции. С организатором проекта была знакома только по переписке. Здесь в окружении ребят они и встретились.



Как рассказывают организаторы, на призыв помочь детям откликнулись многие. Среди них и друзья и незнакомые пользователи социальной страницы. Потому здесь ждут и других гостей. Их будет немало. А это значит, что будут подарки и праздничное настроение. Но главное для ребят - внимание и забота, теплые слова и объятия, которые навсегда останутся в сердце и в памяти. У каждого из них – непростая судьба, но сделать их жизнь веселей и ярче может каждый из нас. И новый год – самое время поделиться лаской с этими детишками. Доказать им, что добрых людей много, и есть среди них настоящие волшебниками.

Взяли шефство. Общаясь в интернет сетях, они решили оказать гуманитарную помощь детям. Уже более 10 лет интернет –сообщество «КЛТА: клуб любителей тюнингованных авто »оказывает шефскую помощь Элистинскому дому-интернату для детей. К Новому году они приготовили для своих подопечных подарок – сладости, и новогодний утренник с главными персонажами праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой. На празднике побывала и моя коллега Санджирма Батаева.Создать сказку, подарить новогоднее настроение тем, у кого не будет семейного праздника – главная цель благотворительной акции. В доме-интернате организаторы проекта давно не гости. Всех воспитанников знают в лицо. Каждый раз дарят ребятам мечту и надежду на чудо.В доме-интернате сейчас 66 воспитанников с 4 до 18 лет. Они нуждаются в постоянном уходе, медобслуживании и реабилитации. Для каждого эти стены – остров надежды. Уже не один год длится дружба с активистами интернет-клуба. Один из них глава администрации Элисты Окон Нохашкиев.Саглара Мучкаева – модератор сообщества автолюбителей. По ее инициативе более 10 лет ребята из дома-интерната не знают, что такое одиночество. Вся работа, говорит Саглара, нацелена только на это. Когда-то она организовала в социальных сетях сбор средств для детей. Сегодня в группе - тысячи ее единомышленников по всей Калмыкии.Среди тех, кто не остался равнодушным к призыву в Интернете - Ольга и Саранг. Они устроили для детей представление и выступили как Дед Мороз и Снегурочка. Ольга впервые принимает участие в подобной акции. С организатором проекта была знакома только по переписке. Здесь в окружении ребят они и встретились.Как рассказывают организаторы, на призыв помочь детям откликнулись многие. Среди них и друзья и незнакомые пользователи социальной страницы. Потому здесь ждут и других гостей. Их будет немало. А это значит, что будут подарки и праздничное настроение. Но главное для ребят - внимание и забота, теплые слова и объятия, которые навсегда останутся в сердце и в памяти. У каждого из них – непростая судьба, но сделать их жизнь веселей и ярче может каждый из нас. И новый год – самое время поделиться лаской с этими детишками. Доказать им, что добрых людей много, и есть среди них настоящие волшебниками.



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