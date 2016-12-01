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Вчера, 21:30

В региональном Росреестре подвели итоги года


В региональном Росреестре подвели итоги года Более 75ти тысяч заявлений поступило от жителей Калмыкии в региональное управление Росреестра только в этом году. Большинство регистрировали свое право на недвижимое имущество. В основном, покупали и продавали земельные участки. А вот квартиры по ипотечным кредитам стали приобретать меньше, также как и по договорам долевого строительства. Зато выросло количество обращений в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости. Сегодня в региональном управлении Росреестра подвели итоги года и наметили планы на 2017.

В этом году в России отменено свидетельство о праве собственности на недвижимость. Теперь нужна только выписка из ЕГРП. А чтобы продать квартиру или земельный участок необходимо нотариальное согласие супруга. Еще с этого года, чтобы оформить документы, связанные с регистрацией недвижимости, необходимо обращаться в многофункциональные центры, которые на сегодняшний день есть не только в Элисте, но и в каждом районе. И как говорят специалисты Росреестра, жители Калмыкии уже привыкают к электронному виду услуг. Обращения возросли в разы – и по электронке и в МФЦ.

Как известно, работа регионального Росреестра тесно связана с земельным законодательством. И как показывают результаты проведенных проверок, большая часть нарушений приходится на самовольный захват земельных участков.

Что же касается, планов на 2017 года, как сказал исполняющий обязанности руководителя управления Дольган Буватинов, работа по предоставлению госуслуг будет усилена.

Почетными грамотами и благодарностями были отмечены на итоговой коллегии Росреестра сотрудники многофункциональных центров, а также республиканские журналисты, в том числе и коллектив ГТРК «Калмыкия».




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