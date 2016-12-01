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Вчера, 13:00

Марина Мукабенова посетила социальный приют для детей


Марина Мукабенова посетила социальный приют для детей В преддверии главного праздника Депутат ГосДумы Марина Мукабенова вместе с представителями нефтяной компании «Лукойл» посетила социальный приют для детей и подростков. Воспитанникам гости вручили сладкие подарки. А также осмотрели светлые уютные комнаты отдыха детей. Благодаря оказанной ими спонсорской помощи – в этом году удалось завершить, начатый еще два года назад капитальный ремонт спального корпуса.

И вот буквально через считанные минуты – начинается волшебство. Нарядная лесная красавица, без которой не обходится новогодний праздник, оказывается рядом, в соседнем игровом зале. Здесь же и гости, те, с кем сложились добрые отношения на протяжении нескольких лет общения.

Чудеса, между тем, продолжаются. Понятно, что не без участия взрослых. Подарки, приготовленные организаторами праздничного мероприятия – депутатом Госдумы Марины Мукабеновой и представителями «ЛУКОЙЛа», щедро раздает детишкам главный волшебник - Дедушка Мороз, исполнитель заветных пожеланий.

О плодотворном сотрудничестве с депутатом Госдумы и нефтяной компанией рассказывает в интервью руководитель Социального приюта детей и подростков Ольга Ташнинова. Благодаря оказанной ими спонсорской помощи – в этом году удалось завершить, начатый еще два года назад капитальный ремонт спального корпуса. На днях – дети переехали в светлые уютные и теплые апартаменты. Во всех помещениях новая мебель, в одном даже оборудовали компьютерный класс.

Как заверяет Марина Мукабенова, контакты с детским учреждением будут продолжены. Нефтяная компания от взятых на себя социальных обязательств никогда не отказывается, а успешно их претворяет в жизнь.

Ребята еще долго не отпускают гостей. Общаются, как родные друг другу люди. Делятся впечатлениями от праздника. Новые встречи, как обещают взрослые, не за горами.





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