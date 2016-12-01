Главные события республики в уходящем 2016-м году глазами тележурналистов

На протяжении всего года в выпусках Вестей наши корреспонденты рассказывали вам о событиях, происходящих в нашей республике. Для этого им пришлось преодолеть сотни километров. Тематика их репортажей была самой разнообразной. О том, чем запомнился 2016, нашему специальному корреспонденту Ирине Гольдиновой ее видеосюжет.



Основная часть их касалась общественно-политической жизни степного региона. В первую очередь, вспоминаются выборы депутатов Госдумы. Журналисты были и есть неотъемлемая часть единого дня голосования. Но и другие темы показались мне значимыми. К примеру, материал об участниках долевого строительства. Двести двадцать шесть человек вложивших свои средства в возведение дома, они едва не остались и без жилья и без денег. Так как застройщик и страховая компания оказались на грани банкротства.



В итоге на защиту прав граждан встало республиканское правительство, взяв обязательство решить проблему в пользу участников долевого строительства. Я надеюсь, в новом году все они получат заветные квадратные метры.



Выезжая в разные уголки нашей республики, не раз встречалась с теми, кто из-за бездействия чиновников оказался в трудной жизненной ситуации. Особенно обидно за детей. Поразил до глубины души случай в поселке Яшкуль. Девятилетний мальчик осенью упал в колодец. Чтобы выбраться наружу ему пришлось проплыть под землей в грязной воде до следующего люка. Проведя собственное расследование, выяснила, что открытых заброшенных колодцев на территории населенного пункта немало.



Также в этом году мне удалось стать частью масштабных проектов нашего медиа-холдинга. К 55-летию полета Юрия Гагарина стартовал специальный проект ВГТРК «Улица Героев. КосмоСтрана». Материал о причастности нашей республики к столь значимому событию в истории человечества мне пришлось собирать по крупицам. Общаться с историками и научными деятелями. Кроме того, в этом году я впервые стала автором документального телефильма «Судьба солдата – как история страны». Непростая судьба ветерана Великой Отечественной войны Ивана Соваева – оставила неизгладимые впечатления. Но создание документальной ленты было бы невозможным без профессионализма и мастерства режиссера Светланы Катвицкой. На экране многое зависит от видеоряда. И выбрать именно те, которые надолго запомнит зритель, может не каждый.



Сложно перечислить все материалы и темы, которые попали в поле моего зрения, а затем и на суд зрителей. Не всегда было легко, не всегда безопасно. Но корреспондент – это готовность ехать в любое время суток и куда угодно. Надо соответствовать. На протяжении всего года в выпусках Вестей наши корреспонденты рассказывали вам о событиях, происходящих в нашей республике. Для этого им пришлось преодолеть сотни километров. Тематика их репортажей была самой разнообразной. О том, чем запомнился 2016, нашему специальному корреспонденту Ирине Гольдиновой ее видеосюжет.Основная часть их касалась общественно-политической жизни степного региона. В первую очередь, вспоминаются выборы депутатов Госдумы. Журналисты были и есть неотъемлемая часть единого дня голосования. Но и другие темы показались мне значимыми. К примеру, материал об участниках долевого строительства. Двести двадцать шесть человек вложивших свои средства в возведение дома, они едва не остались и без жилья и без денег. Так как застройщик и страховая компания оказались на грани банкротства.В итоге на защиту прав граждан встало республиканское правительство, взяв обязательство решить проблему в пользу участников долевого строительства. Я надеюсь, в новом году все они получат заветные квадратные метры.Выезжая в разные уголки нашей республики, не раз встречалась с теми, кто из-за бездействия чиновников оказался в трудной жизненной ситуации. Особенно обидно за детей. Поразил до глубины души случай в поселке Яшкуль. Девятилетний мальчик осенью упал в колодец. Чтобы выбраться наружу ему пришлось проплыть под землей в грязной воде до следующего люка. Проведя собственное расследование, выяснила, что открытых заброшенных колодцев на территории населенного пункта немало.Также в этом году мне удалось стать частью масштабных проектов нашего медиа-холдинга. К 55-летию полета Юрия Гагарина стартовал специальный проект ВГТРК «Улица Героев. КосмоСтрана». Материал о причастности нашей республики к столь значимому событию в истории человечества мне пришлось собирать по крупицам. Общаться с историками и научными деятелями. Кроме того, в этом году я впервые стала автором документального телефильма «Судьба солдата – как история страны». Непростая судьба ветерана Великой Отечественной войны Ивана Соваева – оставила неизгладимые впечатления. Но создание документальной ленты было бы невозможным без профессионализма и мастерства режиссера Светланы Катвицкой. На экране многое зависит от видеоряда. И выбрать именно те, которые надолго запомнит зритель, может не каждый.Сложно перечислить все материалы и темы, которые попали в поле моего зрения, а затем и на суд зрителей. Не всегда было легко, не всегда безопасно. Но корреспондент – это готовность ехать в любое время суток и куда угодно. Надо соответствовать.



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