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Вчера, 12:30

В эти дни в республике находится известный врач хирург-онколог Бадма Башанкаев


В эти дни в республике находится известный врач хирург-онколог Бадма БашанкаевВ эти дни в республике находится известный врач хирург-онколог Бадма Башанкаев. Он провел несколько операций и дал консультации больным раком прямой кишки. Наш земляк, который занимает пост директора одной из ведущих столичных клиник, уже не первый раз в Калмыкии, Татьяна Шолохова пообщалась с ним.

Доктор заходит в реанимационную палату. Здесь пациенты, которых он накануне оперировал. Говорят, что попасть к такому опытному хирург - редкая удача.

В этот раз Бадма Башанкаев курирует троих онкобольных. Он уже провел поликлинический прием. Доктор стажировался в США и Германии. Основное направление работы - рак толстой и прямой кишки, он является приверженцем лапароскопической хирургии, как наиболее прогрессивной и наименее травматичной методики лечения колоректального рака. Операции проходят с использованием современного высокотехнологического оборудования, которым постепенно оснащается и республиканская больница имени Жемчуева. Как с ним работать Башанкаев рассказал своим калмыцким коллегам, присутствовавшим на операции.

До недавнего времени пациенты, нуждающиеся в срочной операции, могли получить необходимую помощь только в федеральных центрах. Между тем количество онкобольных в республике растет. По словам главного врача республиканского онкологического диспансера Земфиры Мутуловой, сегодня на учете стоят более 4000 человек.

Современная медицина идёт по пути оказания многопрофильной помощи в стенах одного учреждения. В Калмыкии регулярно проводятся консультации и мастер-классы от светил медицины, а также совместные операции и оснащение медучреждений Калмыкии новейшим оборудованием.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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