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Вчера, 18:00

В республике – День памяти и скорби


В республике – День памяти и скорбиВ республике – День памяти и скорби. Сегодня вспоминают жертв депортации калмыцкого народа. Утром сотни горожан и гости столицы традиционно собрались на мемориальном комплексе «Исход и возвращение» в Элисте. Здесь, у памятника трагическим событиям, каждый год 28 декабря – в страшный день для целого народа проходят молебны, люди возлагают траурные венки и цветы, звучат воспоминания переживших ссылку.

78-летний Николай Эльдяев каждый год приходит почтить память своих родных и земляков, не вернувшихся из ссылки. Николай Халгаевич родом из села Большая Мога Икрянинского района Астраханской области. Оттуда их и выселяли. Две сестры, брат и четырехлетний Николай вместе с родителями оказались в одном из самых северных населённых пунктов – поселке Хатанга Красноярского края. В пути потеряли отца. Позже и мать. Среди сибирских снегов осиротевшие дети часто вспоминали Родину, тюльпаны и жаркое лето.

Нюрмя Оконов 1 января отметит 89-й день рождения. Воспоминания о тех суровых днях нахлынули, когда убеленный седИнами он оказался в вагоне-музее. Примерно в таком же перевозили всех калмыков. 28 декабря 1943-го четырнадцатилетним юношей он вместе с отцом пас скот в Кетченеровском районе. Увозили их прямо со степи. По счастливой случайности, солдаты задержались, потому разрешили несчастным взять в дорогу мясо. Позже эти запасы спасли всех, кто был в вагоне.

Элистинец Борис Шунгаев тоже помнит все до мелочей. Первые минуту, когда в дом вошли вооруженные солдаты во главе с офицером, обыск, и 18-тидневный путь в Омскую область. Больше всего в память тогда еще 10-летнего мальчика врезалось мародерство конвоя.

73 года назад началась операция под кодовым названием “Улусы” и массовое выселение калмыков из родных мест в 13-тилетнюю ссылку. Но ничто не сломило калмыцкий народ, сохранивший культуру и традиции.

Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова поделилась воспоминаниями своей бабушки о тех годах. Судьба каждого ссыльного – это отдельная история, которая никого не может оставить равнодушным. В каждой калмыцкой семье сегодня горят поминальные лампадки.

Мемориал Исход и возвращение Эрнста Неизвестного появился в Элисте ровно 20 лет назад. Но кажется, что этот символ страданий и горя степного народа, словно свидетель событий, случивших 73 года назад. Столько слез и молитв за это время здесь оставили сотни жителей республики, в этот декабрьский день вспоминая родных и близких.



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