Новогоднее представление организовали для детей сотрудников ГТРК

Праздники все ближе. Сегодня новогоднее представление организовали для детей сотрудников телевидения. Началось все с музыкального концерта и кукольного представления с участием сказочных персонажей известных мультфильмов. Самым популярными героями стали Маша и Фиксики. Ну, а главные действующие лица, Дед Мороз и Снегурочка, угощали детей сладостями, устраивали различные конкурсы, водили хоровод. Каждый из малышей старался рассказать Деду Морозу стихи, спеть песню и показать свои танцевальные способности. Этого сказочного события целый год с нетерпением ждут все дети. Ведь после того, как зажгут нарядную Елку наступает время чудес и исполнения желаний. Праздники все ближе. Сегодня новогоднее представление организовали для детей сотрудников телевидения. Началось все с музыкального концерта и кукольного представления с участием сказочных персонажей известных мультфильмов. Самым популярными героями стали Маша и Фиксики. Ну, а главные действующие лица, Дед Мороз и Снегурочка, угощали детей сладостями, устраивали различные конкурсы, водили хоровод. Каждый из малышей старался рассказать Деду Морозу стихи, спеть песню и показать свои танцевальные способности. Этого сказочного события целый год с нетерпением ждут все дети. Ведь после того, как зажгут нарядную Елку наступает время чудес и исполнения желаний.



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