Коммунальная проблема в одной из многоэтажек решилась положительно

В одном из сюжетов мы рассказывали о том, как отчаявшись добиться справедливости, жильцы 2 микрорайона дома №32 обратились к главе республики. Речь шла о некачественном ремонте кровли. Тогда Алексей Орлов поручил в 2 недельный срок решить проблему. Учитывая, что в программу капитального ремонта кровли многоэтажка попадет лишь в 2021 году.



На протяжении пяти лет жильцы дома №32 во втором микрорайоне Элисты вели борьбу с управляющими компаниями. Сначала с - ООО «Центральный», потом - с организацией «Наш Дом». После коллективного обращения в суд, в мае этого года в их многоэтажке был произведен ремонт мягкой кровли. Однако уже после первых проливных дождей и обильного снегопада потоп был такой силы, что произошло замыкание электропроводки, вспоминает Светлана Бевеликова. И только после личного вмешательства Главы региона коммунальная проблема разрешилась в пользу жильцов.



Проверить проделанную работу в квартиру Бевеликовых приехали представители жилищной инспекции.



Сейчас кровлю временно укрепили. А весной в многоэтажке планируют приступить к капитальному ремонту. Всего в ведении управляющей компании числится 23 многоквартирных дома. Она же проводила ремонт в квартире Светланы Бевеликовой. Работа и закупка стройматериалов обошлись в 60 тысяч рублей.



По словам независимого оценщика Ивана Доценко коммунальные проблемы в многоэтажках возникают из-за отклонения от требуемого регламента. Проще говоря, управляющие компании безответственно относятся к технической стороне при плановых проверках. Отсюда – повышенная влажность воздуха в квартирах и как следствие – плесень и опадание штукатурки.



Сегодня для жильцов многоэтажки коммунальная проблема решилась положительно. Ну, а для Светланы Бевеликовой капитальный ремонт кровли в трехкомнатной квартире стал новогодним подарком. В одном из сюжетов мы рассказывали о том, как отчаявшись добиться справедливости, жильцы 2 микрорайона дома №32 обратились к главе республики. Речь шла о некачественном ремонте кровли. Тогда Алексей Орлов поручил в 2 недельный срок решить проблему. Учитывая, что в программу капитального ремонта кровли многоэтажка попадет лишь в 2021 году.На протяжении пяти лет жильцы дома №32 во втором микрорайоне Элисты вели борьбу с управляющими компаниями. Сначала с - ООО «Центральный», потом - с организацией «Наш Дом». После коллективного обращения в суд, в мае этого года в их многоэтажке был произведен ремонт мягкой кровли. Однако уже после первых проливных дождей и обильного снегопада потоп был такой силы, что произошло замыкание электропроводки, вспоминает Светлана Бевеликова. И только после личного вмешательства Главы региона коммунальная проблема разрешилась в пользу жильцов.Проверить проделанную работу в квартиру Бевеликовых приехали представители жилищной инспекции.Сейчас кровлю временно укрепили. А весной в многоэтажке планируют приступить к капитальному ремонту. Всего в ведении управляющей компании числится 23 многоквартирных дома. Она же проводила ремонт в квартире Светланы Бевеликовой. Работа и закупка стройматериалов обошлись в 60 тысяч рублей.По словам независимого оценщика Ивана Доценко коммунальные проблемы в многоэтажках возникают из-за отклонения от требуемого регламента. Проще говоря, управляющие компании безответственно относятся к технической стороне при плановых проверках. Отсюда – повышенная влажность воздуха в квартирах и как следствие – плесень и опадание штукатурки.Сегодня для жильцов многоэтажки коммунальная проблема решилась положительно. Ну, а для Светланы Бевеликовой капитальный ремонт кровли в трехкомнатной квартире стал новогодним подарком.



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