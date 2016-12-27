ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




27-12-2016, 21:00

Коммунальная проблема в одной из многоэтажек решилась положительно


Коммунальная проблема в одной из многоэтажек решилась положительноВ одном из сюжетов мы рассказывали о том, как отчаявшись добиться справедливости, жильцы 2 микрорайона дома №32 обратились к главе республики. Речь шла о некачественном ремонте кровли. Тогда Алексей Орлов поручил в 2 недельный срок решить проблему. Учитывая, что в программу капитального ремонта кровли многоэтажка попадет лишь в 2021 году.

На протяжении пяти лет жильцы дома №32 во втором микрорайоне Элисты вели борьбу с управляющими компаниями. Сначала с - ООО «Центральный», потом - с организацией «Наш Дом». После коллективного обращения в суд, в мае этого года в их многоэтажке был произведен ремонт мягкой кровли. Однако уже после первых проливных дождей и обильного снегопада потоп был такой силы, что произошло замыкание электропроводки, вспоминает Светлана Бевеликова. И только после личного вмешательства Главы региона коммунальная проблема разрешилась в пользу жильцов.

Проверить проделанную работу в квартиру Бевеликовых приехали представители жилищной инспекции.

Сейчас кровлю временно укрепили. А весной в многоэтажке планируют приступить к капитальному ремонту. Всего в ведении управляющей компании числится 23 многоквартирных дома. Она же проводила ремонт в квартире Светланы Бевеликовой. Работа и закупка стройматериалов обошлись в 60 тысяч рублей.

По словам независимого оценщика Ивана Доценко коммунальные проблемы в многоэтажках возникают из-за отклонения от требуемого регламента. Проще говоря, управляющие компании безответственно относятся к технической стороне при плановых проверках. Отсюда – повышенная влажность воздуха в квартирах и как следствие – плесень и опадание штукатурки.

Сегодня для жильцов многоэтажки коммунальная проблема решилась положительно. Ну, а для Светланы Бевеликовой капитальный ремонт кровли в трехкомнатной квартире стал новогодним подарком.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов провел очередной прием граждан
  • План на 2016-й год выполнен в полном объеме
  • В некоторых домах Элисты до сих пор нет тепла
  • В Элисте состоялась приёмка многоэтажного дома после ремонта кровли
  • В Элисте сдана очередная многоэтажка после капитального ремонта кровли
  • В Калмыкии проверили ход капитального ремонта многоквартирных домов
  • В Калмыкии будут отремонтированы более 1000 многоквартирных домов
  • ВРИО Главы РК Алексей Орлов встретился с жителями новых домов в 3 микрорайоне
  • Квартиры элистинцев затопило талыми водами
  • Проведение капремонта вызвало жалобы жителей дома

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Начали ли Вы подготовку к встрече Нового года?

    Да. Уже покупаем подарки
    Нет. Еще есть время


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.