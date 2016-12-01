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Вчера, 13:00

«Трагедия народа глазами детей»


«Трагедия народа глазами детей» «Трагедия народа глазами детей», такой мини-спектакль подготовили ученики элистинской средней школы номер 2 в преддверии дня памяти. Все они члены школьного интернационального клуба. Постановку посетила депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.

Один день из жизни мальчишек и девчонок из далекого 43-го года. 27 декабря они все были полны планов, надежд, любви. А на следующий день судьба разделила их. Русские и калмыки, жившие бок о бок, любившие и дружившие, оказываются по разные стороны. Ребята очень четко и эмоционально воспроизвели на школьной сцене воспоминания тех, кто пережил сибирскую ссылку.

Юные актеры – члены клуба интернациональной дружбы, созданного в школе год назад по инициативе городской администрации. Здесь учатся дети 17 национальностей. Все относятся к культуре, истории и традициям своих соседей с особенным трепетом.

При школе также действует музей школьной истории. На его стендах тема депортации представлена в полном объеме. Автор сценария спектакля и идейный вдохновитель клуба интернациональной службы Ирина Болтикова. Комментируя выступление своих учеников, она отметила, что хотелось, прежде всего, чтобы дети смогли напрямую прочувствовать то, что пережили их предки.

Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова после просмотра постановки не смогла сдержать эмоций.

В планах клуба интернациональной дружбы постановки и на другие темы из истории разных народов.




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