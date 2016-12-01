Калмыцкий Государственный Университет подвел итоги уходящего года

Качество образовательной и научной деятельности - главное составляющее в деятельности Калмыцкого университета. На этих направлениях и сделал основной акцент ректор Бадма Салаев на пресс-конференции, где подвел итоги уходящего года. Об амбициозных планах и интересных проектах главного ВУЗа республики в материале Ольги Эняевой.



В уходящем году сделано немало, говорит ректор Бадма Салаев. Высококвалифицированные научно-педагогические кадры, востребованные образовательные программы, современная материально-техническая база – это и ряд других факторов сегодня формируют имидж ВУЗа. Сегодня, укрепляя позицию своих научных школ, университет активно развивает сотрудничество с академическими институтами, прежде всего системы Российской академии наук. Это дает возможность расширить поле научных исследований, направлять студентов, магистрантов и аспирантов на научные стажировки в ведущие научные центры России для углубления своих научных познаний, получения передового опыта. По словам Салаева, благодаря неоспоримому авторитету ученых и профессоров университет получает поддержку министерства образования страны. Возросло число сборников научных трудов, в том числе в ведущих изданиях России.



На сегодняшний день реализуются около 20 совместных научных проектов с Китайскими и Монгольскими партнерами в разных отраслях науки. Востребовано направление по укреплению международных и межрегиональных связей. Для этого, говорит Бадма Салаев, есть все предпосылки. В том числе широкий круг вузов и организаций партнеров Ближнего и Дальнего Зарубежья, реализующие сегодня с Калмыцким университетом образовательные и научные проекты. Кстати, мысль об эффективном использовании научной производственной базы, прозвучала в ходе обращения главы Калмыкии Алексея Орлова к депутатам Народного хурала.



С каждым годом увеличивается число тех, кто желает продолжить обучение в стенах университета. Это не только иностранные граждане, но и ребята из многих регионов России. Ну, а международное сотрудничество позволяет студентам КалмГУ получить двойной диплом. К тому же руководство ВУЗа считает, что практическое обучение - один из главных моментов при подготовке специалистов. Такого мнения придерживаются и сами студенты. Одной теории недостаточно. Нужны практические навыки, говорят они. К примеру, на тепличных комплексах студенты не только проходят практику, но и проводят собственные научные исследования. А итоги их работы, возможно, пригодятся специалистам-аграриям.



Также у студентов появилась возможность получить дополнительную профессию. Парикмахерская, которая функционирует в общежитии, позволяет многим овладеть новой профессией. По их мнению, это пригодится им в дальнейшей жизни.



В свою очередь, впитывая опыт старших поколений, студенты создают свои проекты, блистают как на научных конференциях, так и на творческих площадках. Так что главный ВУЗ республики вступает в Новый Год с твердым намерением не только сохранить высокий уровень подготовки выпускников, но и существенно расширить спектр направлений учебной и научной работы.









Качество образовательной и научной деятельности - главное составляющее в деятельности Калмыцкого университета. На этих направлениях и сделал основной акцент ректор Бадма Салаев на пресс-конференции, где подвел итоги уходящего года. Об амбициозных планах и интересных проектах главного ВУЗа республики в материале Ольги Эняевой.В уходящем году сделано немало, говорит ректор Бадма Салаев. Высококвалифицированные научно-педагогические кадры, востребованные образовательные программы, современная материально-техническая база – это и ряд других факторов сегодня формируют имидж ВУЗа. Сегодня, укрепляя позицию своих научных школ, университет активно развивает сотрудничество с академическими институтами, прежде всего системы Российской академии наук. Это дает возможность расширить поле научных исследований, направлять студентов, магистрантов и аспирантов на научные стажировки в ведущие научные центры России для углубления своих научных познаний, получения передового опыта. По словам Салаева, благодаря неоспоримому авторитету ученых и профессоров университет получает поддержку министерства образования страны. Возросло число сборников научных трудов, в том числе в ведущих изданиях России.На сегодняшний день реализуются около 20 совместных научных проектов с Китайскими и Монгольскими партнерами в разных отраслях науки. Востребовано направление по укреплению международных и межрегиональных связей. Для этого, говорит Бадма Салаев, есть все предпосылки. В том числе широкий круг вузов и организаций партнеров Ближнего и Дальнего Зарубежья, реализующие сегодня с Калмыцким университетом образовательные и научные проекты. Кстати, мысль об эффективном использовании научной производственной базы, прозвучала в ходе обращения главы Калмыкии Алексея Орлова к депутатам Народного хурала.С каждым годом увеличивается число тех, кто желает продолжить обучение в стенах университета. Это не только иностранные граждане, но и ребята из многих регионов России. Ну, а международное сотрудничество позволяет студентам КалмГУ получить двойной диплом. К тому же руководство ВУЗа считает, что практическое обучение - один из главных моментов при подготовке специалистов. Такого мнения придерживаются и сами студенты. Одной теории недостаточно. Нужны практические навыки, говорят они. К примеру, на тепличных комплексах студенты не только проходят практику, но и проводят собственные научные исследования. А итоги их работы, возможно, пригодятся специалистам-аграриям.Также у студентов появилась возможность получить дополнительную профессию. Парикмахерская, которая функционирует в общежитии, позволяет многим овладеть новой профессией. По их мнению, это пригодится им в дальнейшей жизни.В свою очередь, впитывая опыт старших поколений, студенты создают свои проекты, блистают как на научных конференциях, так и на творческих площадках. Так что главный ВУЗ республики вступает в Новый Год с твердым намерением не только сохранить высокий уровень подготовки выпускников, но и существенно расширить спектр направлений учебной и научной работы.



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