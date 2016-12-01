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Вчера, 12:30

События уходящего года, оставшиеся в памяти наших корреспондентов


События уходящего года, оставшиеся в памяти наших корреспондентовСотни репортажей и проектов. Проблемы простых граждан и вопросы государственной значимости. 2016 –ый преподнес много разных событий, которые отразились в работе наших журналистов. На этой недели наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева вспоминает события, которые запомнились ей в 2016 году.

Из всех материалов, которые я готовила в течение этого года, на мой взгляд, требует особого внимания ряд сюжетов о проблемах инвалидов. В частности, речь шла, в основном, о реализации в Калмыкии программы доступная среда. Как выяснилось, в городе инфраструктура не в полной мере отвечает потребностям граждан с ограниченными возможностями здоровья.

При подготовке материала столкнулась с проблемой поиска героев. Далеко не все готовы к общению, особенно на камеру. И это объяснимо. Как и душевные переживания за человека, который с детства прикован к инвалидной коляске. И лично для себя сделала вывод, что надо брать пример с таких людей, которые несмотря ни на что сильны духом, умеют радоваться и добиваться своих целей, как Аранзал Болдырев. Эту актуальную тему мои коллеги еще не раз поднимали в своих репортажах. Также в этом году целую серию материалов я посвятила проблеме сохранения и популяции сайгаков. С помощью телеоператора Сергея Очирова удалось передать актуальность и важность вопроса. Повезло и в том, что Сергей Очиров – автор уникальных видеокадров. Он запечатлел с высоты птичьего полета этих редких животных в калмыцких степях весной этого года.

Эти материалы стали настоящим сокровищем архива ГТРК. К сожалению, сама я сайгаков никогда не видела. Редкие степные антилопы обитают на территории заповедника, и даже там увидеть их вблизи – большая редкость и невероятная удача. В сюжетах я больше делала акцент на том, как сохранить этих животных, символов Калмыкии. Занесенные в Красную книгу, сайгаки на сегодня, увы, по-прежнему являются объектом охоты. Хотя могли бы стать настоящим туристическим чудом. И этот аспект также немаловажен, учитывая, что этой сфере сейчас уделяется особое внимание со стороны республиканских властей. В этом году, а конкретно с начала лета, мой журналистский багаж значительно увеличился. Около ста материалов удалось снять, ненадолго покинув новостную студии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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