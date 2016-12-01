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Сегодня, 12:58

В степной столице начала функционировать стоматологическая клиника


В степной столице начала функционировать стоматологическая клиникаВ Элисте стоматологическую помощь бесплатно можно получить лишь в республиканской больнице. Но для этого с раннего утра необходимо отстоять очередь за талоном и только после пациент сможет получить квалифицированную помощь. Но теперь благодаря депутату государственной думы Марине Мукабеновой для всех жителей Калмыкии в степной столице начала функционировать стоматологическая клиника, в которой бесплатно по страховому полюсу ОМС пациенты могут получить лечение.

Сегодня законодательство гарантирует гражданам страны равные возможности при получении помощи за счет ресурсов обязательного медицинского страхования. Но качество услуг в государственных учреждениях не в полной мере соответствует запросам пациентов. Сложившаяся ситуация стала одной из причин разработки метода интеграции коммерческих компаний в систему ОМС, для того, чтобы как можно больше жителей республики смогли бесплатно получить квалифицированную помощь.

Коммерческие организации, осуществляя прием по линии обязательного медицинского страхования, помогают государственному здравоохранению, решая проблему узких специалистов в амбулаторном секторе. По мнению депутата Госдумы Марины Мукабеновой, усиление конкуренции за освоение денег ОМС стимулирует учреждения повышать качество обслуживания клиентов, проводить технического переоснащение. Но самое главное – это возможность для жителей региона получить бесплатную помощь.

Для того чтобы попасть на прием, пациенту необходимо предоставить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Объем помощи, оказываемой стоматологами в клиниках, работающих по линии ОМС, самый разнообразный.

Кроме того, открытие коммерческих организаций подобного типа позволяет обеспечить рабочими местами местных специалистов. На сегодня здесь трудоустроены сорок человек. Главное, по словам специалистов, правильно заполнять всю документацию в соответствии с требованиями работы в системе ОМС.

Участие частных медицинских учреждений в программе государственных гарантий повышает доступность первичной помощи и уменьшает временные затраты на диагностические исследования.



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