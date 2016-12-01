Подвели итоги экологического конкурса «Чистый взгляд»

В Элисте подвели итоги экологического конкурса компании Лукойл «Чистый взгляд». В нем приняли участие ученики с 1 по 5 классы школ республики. Торжественное награждение финалистов состоялось в национальном драматическом театре. Творческие работы юных конкурсантов оценила и моя коллега Ольга Эняева.



Мероприятие началось с награждения финалистов. Конкурсной комиссией было отобрано 140 работ учащихся школ республики. Ребятам нужно было выразить свою любовь и знания уникальной природы степного края в стихотворной форме, с помощью иллюстрации, небольшого сочинения на тему «Горжусь тобою, степь родная». Второклассница Тамара Шалханова из поселка Хар-Толга Яшкульского района рассказывает, что она постаралась показать красоту просторной калмыцкой степи с помощью рисунков.



Четвероклассник Олег Бемм также в числе финалистов. У него любимое время года - пора цветения тюльпанов, когда степь представляет собой буйство самых разных цветов и красок. Атмосферу весеннего настроения он и постарался передать в своей творческой работе.



Возраст участников выбран неслучайно. Это ученики с первого по пятый класс. Представители компании Лукойл, которые выступили организаторами экологического конкурса, ситают, что воспитывать бережное отношение к природе необходимо с ранних лет. По словам депутата Государственной думы Марины Мукабеновой, творческое состязание, которое в Калмыкии проводится впервые, теперь станет традиционным.



Все 140 финалистов получили подарочные сертификаты на сумму в тысячу рублей, а также футболки. Ну, а после торжественной церемонии награждения для искренне любящих родной край ребят, ставшими победителями конкурса, состоялось театрализованное новогоднее представление.





В Элисте подвели итоги экологического конкурса компании Лукойл «Чистый взгляд». В нем приняли участие ученики с 1 по 5 классы школ республики. Торжественное награждение финалистов состоялось в национальном драматическом театре. Творческие работы юных конкурсантов оценила и моя коллега Ольга Эняева.Мероприятие началось с награждения финалистов. Конкурсной комиссией было отобрано 140 работ учащихся школ республики. Ребятам нужно было выразить свою любовь и знания уникальной природы степного края в стихотворной форме, с помощью иллюстрации, небольшого сочинения на тему «Горжусь тобою, степь родная». Второклассница Тамара Шалханова из поселка Хар-Толга Яшкульского района рассказывает, что она постаралась показать красоту просторной калмыцкой степи с помощью рисунков.Четвероклассник Олег Бемм также в числе финалистов. У него любимое время года - пора цветения тюльпанов, когда степь представляет собой буйство самых разных цветов и красок. Атмосферу весеннего настроения он и постарался передать в своей творческой работе.Возраст участников выбран неслучайно. Это ученики с первого по пятый класс. Представители компании Лукойл, которые выступили организаторами экологического конкурса, ситают, что воспитывать бережное отношение к природе необходимо с ранних лет. По словам депутата Государственной думы Марины Мукабеновой, творческое состязание, которое в Калмыкии проводится впервые, теперь станет традиционным.Все 140 финалистов получили подарочные сертификаты на сумму в тысячу рублей, а также футболки. Ну, а после торжественной церемонии награждения для искренне любящих родной край ребят, ставшими победителями конкурса, состоялось театрализованное новогоднее представление.



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