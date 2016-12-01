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Итоги уходящего года





Сегодня мы уже готовы подвести некоторые итоги уходящего года. Что было сделано в республике, какими событиями запомнился 2016-ый год. В политической жизни, это, конечно же, выборы депутатов в Госдуму. В седьмой созыв нижней палаты парламента страны были избраны сразу два представителя Калмыкии. Что касается жизни на селе, то как говорят сами жители районов, жить стало легче. В маленьких поселках появился водопровод и газ. А еще в этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых.



Главным политическим событием уходящего года стали выборы депутатов ГосДумы 7-го созыва. По итогам которых интересы степной республики в высшем законодательном органе страны теперь защищают Марина Мукабенова и Батор Адучиев. Это представители от «Единой России», которая набрала 71% голосов на недавних выборах. Явка в степной республике составила 58%. За Марину Мукабенову Отдали свои голоса 64% избирателей по одномандатному округу. Батор Адучиев вошёл в состав депутатов по партийному списку.



Ещё одним ответственным и важным событием этого года стала всероссийская сельскохозяйственная перепись «Село в порядке - страна в достатке». Масштабная кампания проходила с 1 июля по 15 августа. Напомню, в Калмыкии подлежали учету более 60 тысяч объектов, в том числе сто семьдесят девять сельскохозяйственных организаций, около трех тысяч КФХ, сто девяносто пять садоводческих объединений, а также более пятидесяти тысяч ЛПХ. В республике было создано 23 инструкторских участка, ещё один инструкторский пункт действовал в Элисте. Перепись проводили 23 инструктора и 135 переписчиков, прошедших специальное обучение. Наибольшее количество сельхозобъектов насчитали в Яшалтинском районе.



Тем временем, в этом году аграриям степного региона удалось собрать небывалый, рекордный за 23 года урожай зерна - 492 тысячи тонн, в том числе 13 тысяч тонн риса. Этому во многом способствовали благоприятные погодные условия, которые позволили аграриям добиться высоких показателей в ходе уборочной кампании. Производство зерна возросло на 42% по сравнению с предыдущем годом. Высоких показателей добились аграрии почти всех зерносеющих районов республики. К примеру, в северных районах ежегодно подвергавшихся в последние 10 лет почвенной засухе, средняя урожайность зерновых составила от 21, 1 до 22, 5 центнеров с гектара.



Сохранение жизни на селе одна из первоочередных задач руководства республики. И здесь наиболее остро стоит проблема водоснабжения. Внутрипоселковые разводящие водопроводные сети в этом году введены в эксплуатацию сразу в трех населенных пунктах Калмыкии. Это поселок Мирный Октябрьского района, поселок Улан Хол Лаганского района и село Троицкое Целинного района. Долгожданная живительная влага пришла в дома сельчан благодаря участию в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».



Большое внимание в этом году было и сельским домам культуры. К примеру, в этом году после реконструкции открылся Садовский Дом культуры. Это первое в республике учреждение культуры, капремонт которого проведён по федеральной программе. На реконструкцию объекта было выделено более 5 миллионов рублей из федерального бюджета. А также по 2 с лишним миллиона из республиканской и местной казны в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На господдержку могут рассчитывать еще 8 сельских клубов республики.



Впервые за долгое время реконструкции подверглась и дорожная отрасль степного региона. На эти цели в текущем году было направлено более 384 миллионов рублей. За последние десятки лет ремонт региональных дорог практически не проводился, и только в 2016 году на приведение дорожного полотна к соответствующим нормативам ушло более 208 миллионов рублей. В этом году были введены в эксплуатацию две автомобильные дороги к сельским населенным пунктам. Практически на всех региональных трассах проведен ямочный ремонт. В будущем году работа будет продолжена. Будут оборудованы подъездные пути еще к нескольким поселкам.



Масштабные дорожно-ремонтные работы проведены и в столице. Приоритет отдавался, прежде всего, центральным магистралям, по которым движется общественный транспорт, проездам к социально значимым объектам. Всего же на приведение в порядок городской автодорожной сети республикой было выделено 230 миллионов рублей. Новое дорожное полотно проложено по улице Пушкина, Номто Очирова, в переулках Народный и Демьяновский. Всего в этом году за счет республиканского бюджета было отремонтировано 19 дорожных объектов.



ГТРК «Калмыкия» организовало сразу два телевизионных проекта. Это 5-ый юбилейный сезон детского телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс» и конкурс сказителей. «Теегин айс» был инициирован нашей телерадиокомпанией в 2012 году для того, чтобы поддержать талантливых вокалистов. В этом году одно из нововведений «Теегин Айс» стала номинация «исполнительское мастерство», где школьники соревновались в игре на калмыцких народных инструментах. В конкурсе приняли участие дети из всей республики, каждый район представил самых талантливых детей. В финал вышли 13 юных вокалистов. Они и стали участниками гала-концерта. Который в этот раз проходил под открытым небом в калмыцкой степи.

В стенах ГТРК Калмыкия состоялся и первый телевизионный конкурс сказителей. Этот уникальный проект ГТРК «Калмыкия» стал первым шагом к возрождению искусства, которым славились наши предки. Напомним, что отбор проходил в два тура. Ну а награждение лучших сказителей и финальный концерт состоялся в студии ГТРК «Калмыкия» 24 декабря.













Сегодня мы уже готовы подвести некоторые итоги уходящего года. Что было сделано в республике, какими событиями запомнился 2016-ый год. В политической жизни, это, конечно же, выборы депутатов в Госдуму. В седьмой созыв нижней палаты парламента страны были избраны сразу два представителя Калмыкии. Что касается жизни на селе, то как говорят сами жители районов, жить стало легче. В маленьких поселках появился водопровод и газ. А еще в этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых.Главным политическим событием уходящего года стали выборы депутатов ГосДумы 7-го созыва. По итогам которых интересы степной республики в высшем законодательном органе страны теперь защищают Марина Мукабенова и Батор Адучиев. Это представители от «Единой России», которая набрала 71% голосов на недавних выборах. Явка в степной республике составила 58%. За Марину Мукабенову Отдали свои голоса 64% избирателей по одномандатному округу. Батор Адучиев вошёл в состав депутатов по партийному списку.Ещё одним ответственным и важным событием этого года стала всероссийская сельскохозяйственная перепись «Село в порядке - страна в достатке». Масштабная кампания проходила с 1 июля по 15 августа. Напомню, в Калмыкии подлежали учету более 60 тысяч объектов, в том числе сто семьдесят девять сельскохозяйственных организаций, около трех тысяч КФХ, сто девяносто пять садоводческих объединений, а также более пятидесяти тысяч ЛПХ. В республике было создано 23 инструкторских участка, ещё один инструкторский пункт действовал в Элисте. Перепись проводили 23 инструктора и 135 переписчиков, прошедших специальное обучение. Наибольшее количество сельхозобъектов насчитали в Яшалтинском районе.Тем временем, в этом году аграриям степного региона удалось собрать небывалый, рекордный за 23 года урожай зерна - 492 тысячи тонн, в том числе 13 тысяч тонн риса. Этому во многом способствовали благоприятные погодные условия, которые позволили аграриям добиться высоких показателей в ходе уборочной кампании. Производство зерна возросло на 42% по сравнению с предыдущем годом. Высоких показателей добились аграрии почти всех зерносеющих районов республики. К примеру, в северных районах ежегодно подвергавшихся в последние 10 лет почвенной засухе, средняя урожайность зерновых составила от 21, 1 до 22, 5 центнеров с гектара.Сохранение жизни на селе одна из первоочередных задач руководства республики. И здесь наиболее остро стоит проблема водоснабжения. Внутрипоселковые разводящие водопроводные сети в этом году введены в эксплуатацию сразу в трех населенных пунктах Калмыкии. Это поселок Мирный Октябрьского района, поселок Улан Хол Лаганского района и село Троицкое Целинного района. Долгожданная живительная влага пришла в дома сельчан благодаря участию в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».Большое внимание в этом году было и сельским домам культуры. К примеру, в этом году после реконструкции открылся Садовский Дом культуры. Это первое в республике учреждение культуры, капремонт которого проведён по федеральной программе. На реконструкцию объекта было выделено более 5 миллионов рублей из федерального бюджета. А также по 2 с лишним миллиона из республиканской и местной казны в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На господдержку могут рассчитывать еще 8 сельских клубов республики.Впервые за долгое время реконструкции подверглась и дорожная отрасль степного региона. На эти цели в текущем году было направлено более 384 миллионов рублей. За последние десятки лет ремонт региональных дорог практически не проводился, и только в 2016 году на приведение дорожного полотна к соответствующим нормативам ушло более 208 миллионов рублей. В этом году были введены в эксплуатацию две автомобильные дороги к сельским населенным пунктам. Практически на всех региональных трассах проведен ямочный ремонт. В будущем году работа будет продолжена. Будут оборудованы подъездные пути еще к нескольким поселкам.Масштабные дорожно-ремонтные работы проведены и в столице. Приоритет отдавался, прежде всего, центральным магистралям, по которым движется общественный транспорт, проездам к социально значимым объектам. Всего же на приведение в порядок городской автодорожной сети республикой было выделено 230 миллионов рублей. Новое дорожное полотно проложено по улице Пушкина, Номто Очирова, в переулках Народный и Демьяновский. Всего в этом году за счет республиканского бюджета было отремонтировано 19 дорожных объектов.ГТРК «Калмыкия» организовало сразу два телевизионных проекта. Это 5-ый юбилейный сезон детского телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс» и конкурс сказителей. «Теегин айс» был инициирован нашей телерадиокомпанией в 2012 году для того, чтобы поддержать талантливых вокалистов. В этом году одно из нововведений «Теегин Айс» стала номинация «исполнительское мастерство», где школьники соревновались в игре на калмыцких народных инструментах. В конкурсе приняли участие дети из всей республики, каждый район представил самых талантливых детей. В финал вышли 13 юных вокалистов. Они и стали участниками гала-концерта. Который в этот раз проходил под открытым небом в калмыцкой степи.В стенах ГТРК Калмыкия состоялся и первый телевизионный конкурс сказителей. Этот уникальный проект ГТРК «Калмыкия» стал первым шагом к возрождению искусства, которым славились наши предки. Напомним, что отбор проходил в два тура. Ну а награждение лучших сказителей и финальный концерт состоялся в студии ГТРК «Калмыкия» 24 декабря.



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